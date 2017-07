Tutti alla scuola Canziani per un abbraccio simbolico

canziani scuola alunni scambio comenius bimbi inglesi

L’appuntamento è per domattina, sabato 15 luglio. Si ritroveranno per un ultimo abbraccio virtuale a quella che era la loro “seconda casa”.

Sono gli alunni, i genitori e le maestre della scuola primaria Canziani di Varese che a settembre non potrà riaprire le sue porte a causa di una perizia negativa sulla sua sicurezza e stabilità.

La doccia fredda è arrivata giusto una settimana fa. Gli esiti di un controllo sulle qualità statiche dell’edificio avevano messo in luce gravi carenze e debolezze la cui sistemazione comporta una spesa di oltre 1,5 milioni di euro. Una cifra che l’amministrazione comunale, proprietaria dello stabile costruito negli anni ’70, non ha e non ha idea di dove reperire.

Il nuovo anno scolastico vedrà la popolazione della Canziani muoversi verso via Busca per una cobitazione con la primaria san Giovanni Bosco.

La scelta accettata con rassegnazione da genitori e alunni non impedisce, però, di continuare a sperare per un ritorno, più o meno lontano, in quell’edificio, posto nel cuore del quartiere di via Marzorati.

Domattina, alle ore 10, tutti convocati dall’associazione Miacanziani onlus davanti al cancello della Canziani. Sarà una manifestazione di affetto e di gratitudine per una scuola che è riuscita a far nascere una comunità coesa e molto attiva, capace di attrarre simpatie per la sua costante voglia di innovare e sperimentare.

Un abbraccio simbolico che suona come un arrivederci.