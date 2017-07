Tutti di corsa, torna il “Circuito serale”

Foto varie

Ormai è una tradizione nel piccolo borgo valcuviano alle pendici del verdissimo Campo dei Fiori: il terzo venerdì di luglio diventa l’incantevole scenario di una gara di corsa su strada unica nel suo genere.

Pittoreschi scorci con muri a secco, antiche corti e il pavé del centro storico fanno da cornice ad un’emozionante sfida che coinvolge gli atleti che hanno l’ardore di raggiungere questo borgo, che sembra sospeso al di fuori del tempo e dello spazio.

«Avviata nel 2005, la manifestazione è diventata un classico della vita estiva del Paese» così racconta il sindaco Cersare Moia, anima del Circuito: «Vogliamo invitare tutti a Orino venerdì sera perché la gara è veramente la festa dello sport».

«Dopo 12 edizioni concluse con successo dobbiamo veramente ringraziare tutti: da i tanti amatori che con la loro numerosa partecipazione ci spingono ad andare avanti, i formidabili volontari, di Orino e non, che sono l’anima della gara e i numerosi sponsor ed Istituzioni che rendono possibile questa manifestazione» così Stefano Beltramello, instancabile motore dell’Atletica Verbano, società organizzatrice.

Il percorso, invariato rispetto alla scorsa edizione, è un anello di poco meno di 3 chilometri da ripetere due volte per un totale di 5,6km.

Le due caratteristiche della gara sono: la grande partecipazione del paese, che si ferma completamente per incitare i corridori, e la ripida rampa di 200 metri posta a metà giro denominata emblematicamente “Vicolo Fatichi”.

Prima della gara open (partenza alle 20.15, con premi per i primi 10, primi 3 MM/MF 50 e numerosi premi a sorteggio) è in programma, alle 19.45, la due corse promozionali: per bambini/e tra il 2006 ed il 2016 un mini circuito di 400 metri circa, per i ragazzi/e nati tra il 2002 ed il 2005 un circuito di 800 metri circa. Le pre-iscrizioni sono aperte sul sito fino a giovedì e danno diritto all’iscrizione alla quota agevolata di 5 euro. Le gare promozionali giovanili sono invece gratuite.

Come da tradizione, il ricavato verrà devoluto a uno scopo solidale: quest’anno al Centro d´Ascolto e di Aiuto Zona Pastorale Valli Varesine che da anni è un punto di riferimento per le persone in difficoltà.

Maggiori informazioni su:

www.circuitodiorino.com

www.facebook.com/CircuitoSeraleDiOrino

13° Circuito Serale di Orino

Venerdì 21 luglio 2015, ore 20.15 (corsa promozionale bambini/e ore 19.45)

Corsa su strada di 5,6 km, regionale FIDAL Lombardia

Orino (VA), La Rambla (Via San Lorenzo, 26)

www.circuitodiorino.com info@circuitodiorino.com

Stefano Beltramello: 347 9736270