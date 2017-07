Tutti gli eventi dell’estate di Luino

Foto varie

Una fitto calendario di date contraddistingue la programmazione culturale comunale che prende il via già da questa settimana: ecco gli appuntamenti di luglio

Da sabato 8 Luglio (inaugurazione ore 21) a domenica 16 Luglio ci sarà la mostra fotografica di Maurizio Miozzi presso l’ex bar imbarcadero: “Il lago, l’ambiente, gli incontri- 2° edizione”.

Aperto tutti i giorni dalle 17 alle 19.30

GIOVEDI’ 6 LUGLIO

-Rassegna Cinema all’aperto: “L’ORA LEGALE” con Ficarra e Picone. Presso il Parco a Lago. Inizio ore 21.30. Organizza il Comune di Luino. Ingresso libero

VENERDI’ 7 LUGLIO

-Una serata di storie improvvisate su Basi Blues con Nicolò Mantovani e Stefano Diotto dal titolo “I MULINI A VERBO”. Ingresso libero ore 21 presso la Biblioteca Civica-Villa Hussy di P.zza Risorgimento 2.

-24Ore di Basket con concerto dei Fio della Serva ore 21.30 presso il parcheggio del lungo lago zona Porto Nuovo: http://www.24oreluino.com/

SABATO 8 LUGLIO

-24Ore di Basket con concerto degli Effetto VIP presso il parcheggio del lungo lago zona Porto Nuovo. Durante la serata sarà presente, per le premiazioni, Antonello Riva, icona del basket internazionale e recordman di punti nella Serie A italiana di pallacanestro. http://www.24oreluino.com/

-Regata Velica “Trofeo del Nostromo”. Rendez-vous alle ore 12.00 presso l’AVAV.

Il segnale di avviso sarà issato alle ore 13.55.

DOMENICA 9 LUGLIO

-24Ore di Basket presso il parcheggio del lungo lago zona Porto Nuovo: http://www.24oreluino.com/

SABATO 8 E DOMENICA 9

Il CAI LUINO propone: Tre montagne sopra i 4000 metri nella stessa giornata; una ascensione alpinistica fantastica nel gruppo del Monte Rosa con la salita di 3 montagne sopra i 4000 nello stesso giorno. Per info www.cailuino.it

GIOVEDI’ 13 LUGLIO

-Rassegna Cinema all’aperto: “BEATA IGNORANZA” con A. Gassmann e B. Giallini. Presso il Parco a Lago. Inizio ore 21.30. Ingresso libero

SABATO 15 LUGLIO

-CONCERTO DI ENRICO RUGGERI presso il Parco a Lago. Organizza il Festival della Comicità in collaborazione con il Comune di Luino. Il concerto sarà preceduto dall’esibizione della band Delfini di Acqua Dolce. Inizio ore 21.15. Ingresso gratuito.

DOMENICA 16 LUGLIO

-Raduno Moto Club Nino Manzoni “Concorso di eleganza a Luino”

GIOVEDI’ 20 LUGLIO

-Rassegna Cinema all’aperto: “LA PAZZA GIOIA” con V. Bruni Tedeschi e M. Ramazzotti. Presso il Parco a Lago. Inizio ore 21.30. Ingresso libero. Organizza il Comune di Luino.

VENERDI’ 21 LUGLIO

-Animazione del centro cittadino. Street Food Festival al piazzale Svit (dietro baretto); dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30, raduno Fiat Abarth, Musica al Parco Ferrini ed elezione Miss Red Passion. Dal piazzale Svit, alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

-Mostra “Fuori Salone”: esposizione sul tessile. Dalle ore 18.30 il centro storico si vestirà con drappi e in tessuto 100% lino.

SABATO 22 LUGLIO

-Animazione del centro cittadino. Street Food Festival al piazzale Svit (dietro Baretto); dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30, Radio Millenium Party Parco Ferrini; Raduno Ferrari; Musica ed elezione Miss Red Passion. Dal piazzale Svit, alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

-Regata Velica Dinghy: quarta e penultima prova stagionale delle Coppa Italia, regata valida per la Ranking Lista nazionale. Il Dinghy è un’imbarcazione in singolo poco più di 3 metri. Per info: www.avav

DOMENICA 23 LUGLIO

-Sagra del Pollo. Organizza la Pro Loco Luino presso piazza Libertà

-Animazione del centro cittadino. Street Food Festival dalle ore 11.00 alle 24.00 con DJ, mercatini per le vie dalle ore 20.30. Dal piazzale Svit (dietro Baretto); alle vie del centro fino al Parco Ferrini.

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

-“Fuori Mercato”. A partire dalle ore 10, nel nuovo lungo lago si terrà un’installazione artistica ad opera degli artisti del tessile; dopo il vernissage del 21 luglio l’esposizione vuole valorizzare il passato ed il presente legato all’attività tessile luinese. L’evento p patrocinato dal Comune di Luino, dalla Com Montana ed è stato ideato da Monica Trussi e vedrà la partecipazione della famiglia Oldani e molti altri. Sarà allestito anche un percorso didattico comunicativo nella Corte Colorificio (via Cavallotti) con le piante per tingere naturalmente i tessuti: “Il Giardino delle piante tintoree e da fibre”.

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

-Rassegna Cinema all’aperto: “NON C’E’ PIU’ RELIGIONE” con C. Bisio, A. Finocchiaro e A.Gassmann. Presso il Parco a Lago. Inizio ore 21.30. Ingresso libero

VENERDI’ 28 LUGLIO

-Concerto per la rassegna musicale “Jazz In Maggiore” presso il Parco a Lago. Ore 21.00. Si esibiranno “Peter Erskine and DR. UM Band”.

SABATO 29 LUGLIO

-Festival delle Arti di Strada “Sogno d’Aurora”; Itinerante per le vie cittadine. Mostra ed info Point presso l’Ex Bar Imbarcadero di piazza Libertà