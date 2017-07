Tutti i limiti di velocità in Svizzera (e le multe per i trasgressori)

l'album delle foto che non vanno in nessun altra categoria

La Svizzera confina con la provincia di Varese e non è raro per un varesino, che sia per lavoro, shopping o vacanze, andare aldilà del confine in macchina. Per questo è importante, ogni tanto, ripassare i limiti di velocità imposti dal codice stradale svizzero. Anche perché le multe e i provvedimenti per chi sgarra sono tutt’altro che lievi.

In linea generale, come spiega il sito ch.ch, i limiti sono per la maggior parte di 10 chilometri orari in meno che in Italia. Nelle autostrade, ad esempio, vige generalmente il limite di 120 km/h, sulle semiautostrade di 100 km/h, sulle strade principali e secondarie fuori delle località di 80 km/h e all’interno delle località di 50 km/h.

Tuttavia, in situazioni particolari, questa velocità massima può essere ridotta. Può infatti capitare che in alcune tratte la velocità venga limitata a 80 o anche a 60 km/h (a causa di un sovraccarico del traffico, di una cattiva qualità dell’aria o per ragioni di sicurezza). Inoltre, all’interno delle località vi sono zone limitate a 30 km/n o a 20km/h e fuori delle località a 70km/h.

Chi supera tali limiti è passibile delle seguenti multe e pene:

Superamento All’interno delle località Fuori delle località Autostrada da 1-5 km/h 40.- 40.- 20.- da 6-10 km/h 120.- 100.- 60.- da 11-15 km/h 250.- 160.- 120.- da 16-20 km/h Denuncia 240.- 180.- da 21-25 km/h Denuncia Denuncia 260.- oltre 25 km/h Denuncia Denuncia Denuncia

Ma non è tutto. Ci sono altri provvedimenti che possono essere presi in casi di eccesso dei limiti

All’interno delle località Superamento da 16-20 km/h ammonimento Superamento da 21-24 km/h 1 mese di revoca (minimo) Superamento da 25 km/h e più 3 mesi di revoca (minimo) Fuori delle località Superamento da 21-25 km/h ammonimento Superamento da 26-29 km/h 1 mese di revoca (minimo) Superamento da 30 km/h e più 3 mesi di revoca (minimo) Autostrada Superamento da 26-30 km/h ammonimento Superamento da 31-34 km/h 1 mese di revoca (minimo) Superamento da 35 km/h e più 3 mesi di revoca (minimo)

A questo bisogna ulteriormente aggiungere che gli eccessi di velocità a partire da 25 km/h all’interno delle località, da 30 km/h fuori delle località e da 35 km/h sull’autostrada sono iscritti nel casellario giudiziale e, per un certo lasso di tempo, figurano nell’estratto del casellario giudiziale.