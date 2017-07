Tutti pazzi per le danze popolari: arriva il big bang folk festival

big bang folk festival casale litta

C’è grande movimento in Italia e in tutta Europa: persone di tutte le età che si spostano da una città all’altra per ballare le danze popolari. C’è chi è più esperto e conosce tutti i passi, chi ha iniziato da poco e si è buttato, chi ama la tradizione e chi sperimenta le contaminazioni. Si percorrono chilometri e chilometri, si balla fino a notte fonda nelle città addormentate, si inseguono i Festival tra i paesini sperduti della Francia e non solo. Ogni volta è incontrarsi e condividere, ogni volta è un’emozione.

La passione per le danze popolari è esplosa anche a Varese e così il week end del 14-15-16 luglio 2017 a Casale Litta si svolgerà la seconda edizione del Big Bang Folk Festival.

Il programma è ricchissimo: concerti e stage di danza con gruppi musicali e insegnanti italiani ed europei, possibilità di campeggiare nel parco, bar, cucina, le tante attività del fuori festival con la partecipazione di interessanti realtà della zona e poi musica e danze fino a tarda notte.

I ballerini, esperti e principianti, arriveranno un po’ da tutte le parti, pronti per incontrarsi di nuovo, facendo del piccolo paesino di Casale Litta sulle colline del lago di Varese, per questi tre giorni, il centro del mondo folk.