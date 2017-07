Tutto il giro della ciclabile del Lago di Varese in 4 minuti

Della pista ciclopedonale del Lago di Varese non ci si stanca mai. Immersa nel verde, corre lungo le rive del lago e costituisce una delle infrastrutture più intelligenti e lungimiranti che ospita il nostro territorio.

Lunga 28 chilometri attraversa il territorio dei comuni di Azzate, Bardello, Biandronno, Bodio Lomnago, Buguggiate, Galliate Lombardo, Cazzago Brabbia, Gavirate e Varese percorrendo tratti in riva al lago e attraversamenti della vegetazione limitrofa.

La pista ciclopedonale del Lago di Varese è un percorso promiscuo tra pedoni e ciclisti, quindi è importante il reciproco rispetto di entrambi i fruitori. I tempi di percorrenza, a seconda dell’andatura rilassata o più spedita, vanno dall’ora e mezza alle tre ore.

Percorrendola è molto interessante osservare come ogni comune abbia cura del proprio tratto. A Gavirate c’è un bellissimo attraversamento del lido del lungolago, a Varese si attraversa il parco Zanzi nella località Schiranna, a Biandronno ci si affaccia dal molo dove si può osservare l’Isolino Virginia, meraviglia riconosciuta dall’Unesco, a Cazzago Brabbia si può fare una piccola deviazione per ammirare le antiche ghiacciaie, ad Azzate si incontra il piccolo santuario della Madonna del Lago.

Insomma, una vera meraviglia che dove poter incontrare chi fa jogging, chi passeggia, chi va in bici, chi è in visita turistica e chi, pur abitando in provincia, si regala qualche ora di svago illudendosi di essere in una località di villeggiatura curata e rilassata sulle sponde del lago varesino.