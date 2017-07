Tutto pronto per la finalissima del Torneo di Gornate in memoria di Roberto Vermiglio

Foto varie di calcio

Siamo giunti all’ultimo atto della 29esima edizione del Torneo di calcio a 6 di Gornate Olona in memoria di Roberto Vermiglio, iniziato lo scorso 26 giugno.

Le semifinali di ieri, giovedì 13 luglio, hanno decretato le due squadre che sabato sera (15 luglio) si contenderanno la vittoria finale: MARO snc (campioni in carica) e Cafè Pena. Mai in discussione la prima sfida con i ragazzi di MARO snc che si impongono senza troppi problemi per 8-5 su Whitepaperbloom: la doppietta di Casotto e i gol di Salmoiraghi, Marasco e Barbatti non sono sufficienti per raggiungere i campioni in carica, andati a segno con Antuono, Sinopoli (tripletta), Ranzi (doppietta), Sorrentino e l’intramontabile Volpi.

Decisamente più combattuta la seconda semifinale con Cafè Pena che riesce solo all’ultimo a sopravanzare Amici di Cri. Mattatore del match è stato Alessandro Bruno con quattro gol, cui si aggiunge la rete decisiva di Tafuri, appena passato al Tre Valli; le doppiette di Granelli e Puricelli non bastano ad Amici di Cri per approdare in finale.

Appuntamento dunque per sabato 15 luglio: spazio anche alle semifinaliste sconfitte, con Whitepaperbloom e Amici di Cri che si contenderanno l’ultimo gradino del podio nell’antipasto che porterà al fischio d’inizio della finalissima.Di contorno, si potranno gustare le specialità della cucina,