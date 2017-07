Visitare Castelseprio e Torba, tutte le informazioni dal tour di Varese4U

Monastero di Torba

Il sitoUnesco Castelseprio Torba fa parte del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)” che comprende importanti monumenti di età longobarda. Monumenti e siti che rappresentano, ognuno per la propria tipologia specifica, il modello più significativo o quello più conservato tra le numerose testimonianze diffuse sul territorio italiano .

Galleria fotografica 0tour varese4U castelseprio giorno 2 4 di 10

Insieme ad altri due luoghi importantissimi nelle immediate vicinanze, che non rientrano nel sito ma sono ugualmente imperdibili sia per la loro bellezza che per l’importanza storica – il monastero di Santa Maria Assunta a Cairate e il Borgo di Castiglione Olona – sono stati l’oggetto della terza settimana del Tour Varese4U.

Siamo andati a scoprire e visitare tutte queste cose per voi: le abbiamo raccontate in diretta nella pagina facebook “Castelseprio Torba – Varese4U”, qui vi raduniamo, in maniera un po’ più ragionata, una serie di informazioni utili

IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CASTELSEPRIO

Il Parco archeologico si trova nel comune di Castelseprio, in via Via Castelvecchio, 15 – tel. 0331 820438

E’ ad ingresso gratuito ed è visitabile liberamente per quanto riguarda la parte del parco, mentre l’infopoint e la Chiesa di Santa Maria Foris Portas, insieme all’Antiquarium (un piccolo museo ) sono aperti con un’orario complicato che trovate QUI

IL MONASTERO DI TORBA

Il Monastero di Torba si trova a Gornate Olona (frazione Torba), in via Stazione – tel.: 0331 820301 mail faitorba@fondoambiente.it

E’ aperto tutti i giorni tranne i lunedì e i martedì non festivi (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Da marzo a settembre: 10.00-18.00 Ottobre, novembre e seconda metà di febbraio: 10.00-17.00

Si tratta di un bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano e l’ingresso prevede un biglietto di 6,50 euro per adulti, 3 per i bambini da 4 a 14 anni e per gli studenti universitari fino a 26 anni, gratuito per i soci FAI

All’interno sono presenti info point, servizi igienici, bar, ristorante e book shop

IL MONASTERO DI SANTA MARIA ASSUNTA A CAIRATE

Il Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate si trova in via Monastero, tel: 345 1018929 prolococairate@gmail.com

Il Monastero può essere visitato dal 1° aprile al 30 settembre sabato dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Dal 1° ottobre al 31 marzo sabato, domenica e festivi dalle 14 alle 17

L’ingresso è gratuito.

www.prolococairate.it tel: 345 1018929

IL BORGO DI CASTIGLIONE OLONA

– Palazzo Branda Castiglioni e Museo di Arte Plastica

Ingresso 3 euro biglietto unico

– Chiesa di Villa

Ingresso gratuito, aperta tutti i giorni

– Collegiata, Museo della Collegiata e Battistero

Ingresso 6 euro