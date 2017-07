Ubi Banca, siglato accordo sindacale: altri 700 prepensionamenti

ubi banca apertura

Ubi Banca ha siglato l’accordo con i sindacati sulla seconda parte del piano dei tagli al personale previsti dal piano industriale 2019/2020 per la realizzazione della banca unica.

Gli aspetti salienti dell’intesa riguardano l’accoglimento di ulteriori 700 domande di ingresso al Fondo di solidarietà di settore presentate in occasione del precedente piano delle uscite anticipate, in base al quale era già prevista l’uscita di circa 600 lavoratori entro febbraio 2017, in anticipo rispetto alle previsioni di piano stesso.

Le nuove uscite sono previste nel periodo compreso tra il 1 settembre 2017 e il 31 marzo 2018, anch’esse in anticipo rispetto alle previsioni prudenziali del piano.

CHI PAGA

I costi di tutti gli esodi, circa 1.300 persone, erano già stati totalmente spesati nei risultati al 30 giugno 2016. L’accordo conclude inoltre l’armonizzazione – in un unico contratto – degli 8 contratti integrativi aziendali ancora validi per i dipendenti delle banche incorporate in Ubi oltre che di UBI/UBIS e, in prospettiva, dei contratti di tutte le società del gruppo, con particolare valenza sul piano sociale e del welfare (ad es. “piano giovani”, maternità/paternità, part-time, orari di lavoro, disabilità, ecc..).

GIOVANI IN AZIENDA

Infine, il piano di ricambio generazionale collegato alle uscite a sostegno anche dell’occupazione giovanile prevede l’ingresso di 250 nuovi lavoratori entro il 2018, nonché la conferma dei 150 lavoratori a tempo determinato attualmente presenti una azienda e in scadenza di contratto.