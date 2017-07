Ubriaca litiga in strada col fidanzato, denunciata per guida in stato di ebrezza

etilometro alcoltest controlli alcol

L’indicazione della Centrale Operativa era quella di una lite in strada tra fidanzati e i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Legnano stavano già pensando alle cose da dire per cercare di ricomporre la situazione ma la vicenda si è conclusa con una donna in caserma ubriaca e senza patente.

Arrivati sul posto, una via centrale del Comune di Cerro Maggiore, l’unica persona trovata è stata l’uomo, un 41enne: i fatti erano avvenuti davanti alla sua abitazione. L’uomo ha riferito che, poco prima, aveva finito di litigare con la sua “fidanzata”, una 42enne anch’essa di Cerro Maggiore, che dopo innumerevoli chiamate aveva pensato bene di andare sotto casa ed inscenare una plateale contestazione nei confronti dell’uomo e della sua famiglia.

Mentre i Carabinieri erano ancora sul posto è arrivata una Citroen C3 la cui conducente risultava essere, appunto, la donna indicata nella richiesta di intervento. Subito è apparsa in evidente stato di ebbrezza alcolica tanto che i Carabinieri hanno avuto molto da fare per riuscire a farla dissuadere dal suo continuo proposito di offendere il fidanzato e, perché no, di raggiungerlo e confrontarsi con lo stesso. Accompagnata nell’auto di servizio in Caserma di dove poi,non ha smesso di agitarsi e si è anche rifiutata di effettuare gli accertamenti con l’etilometro.

Si è scoperto, così, che alla donna era stata ritirata la patente e per questo motivo non ne era in possesso. La donna ha rimediato, dunque, una denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per guida in stato di ebbrezza e per una lunga serie di contravvenzioni al Codice della Strada. Al momento il “fidanzato” non ha sporto denuncia per le ingiurie e le minacce subite.