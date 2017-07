Ubriaco tampona ubriaco: denunciati dai carabinieri

etilometro apertura

Poteva farla franca l’automobilista che viaggiava alticcio a Saronno, se non fosse che un secondo guidatore, un po’ meno ubriaco, non l’avesse tamponato.

Sul posto arrivano i carabinieri che misurano il tasso alcolico nel sangue ed ecco la sorpresa: 2,1 il tamponato, 1,9 il tamponante: verbale e denuncia per tutti e due.

È solo una parte del bilancio dei carabinieri della provincia di Varese che hanno copito nello scorso weekend diverse persone per le guida in stato d’ebbrezza alcolica: in tutto sono stati 7 i denunciati tra Busto Arsizio, Luino e Saronno.

Proprio a Saronno, nella serata di sabato, la vicenda clamorosa di un automobilista che ha tamponato il mezzo che lo precedeva, tentando la fuga; bloccato dai Carabinieri del luogo e sottoposto a controllo etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,90 g/l. Anche il conducente del mezzo tamponato, controllato con l’etilometro, è risultato ben oltre la soglia massima prevista dalla legge, con un tasso alcolemico di 2,1 g/l.

In questa operazione, assieme alle altre legate al controllo del territorio, sono stati impiegati oltre 100 militari a bordo di più di 50 mezzi; oltre 500

persone identificate e più di 380 i veicoli controllati, per un totale di 2 arresti, 20 denunce in stato di libertà e 13 individui segnalati alla Prefettura di Varese come consumatori di sostanze stupefacenti.