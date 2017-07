Uccise il vigile col suv, esce dal carcere dopo 5 anni

Foto varie

Ha scontato 5 anni e mezzo ed ora è in prova ai servizi sociali Remi Nikolic, il giovane che la sera del 13 gennaio 2012 travolse e uccise il vigile Niccolò Savarino.

Il Nikolic, non ancora maggiorenne e alla guida di un suv si diede alla fuga e venne arrestato in Ungheria. Il giovane aveva numerosissimi “alias” e sembra che per un periodo avesse risieduto anche a Busto Arsizio.

Un fatto che ha segnato la storia recente del capoluogo lombardo, lasciando una profonda ferita fra famigliari e colleghi dell’agente di polizia locale meneghina.

Il ragazzo, che ora ha 23 anni è stato condannato in via definitiva per omicidio volontario a 9 anni e 8 mesi.

Di oggi la notizia della scarcerazione, decisa dal Tribunale per i Minorenni di Milano: affidamento in prova ai servizi sociali.

«È una vergogna che un efferato assassino possa riprendere una vita fuori dal carcere dopo soli 5 anni. Quello dell’agente Savarino è stato un crimine estremamente feroce, di una violenza inaudita, con una fuga all’estero per sfuggire alla giustizia e alle responsabilità, fermata solo dalla prontezza e dal lavoro di indagine della Polizia Locale. Quanto meno mi sarei aspettata che l’omicida, che non ha avuto nessun rispetto per la vita umana, scontasse la pena, già poco severa, nella sua totalità».

Questo il commento dell’assessore alla sicurezza del Comune di Milano Carmela Rozza dopo aver appreso la notizia.