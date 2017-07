Ultimo appuntamento estivo al Sestante con “Il sogno nel cassetto”

sede il sestante gallarate

LTIMO APPUNTAMENTO ESTIVO AL SESTANTE CON IL SOGNO NEL CASSETTO

Ultimo evento per questa stagione estiva al Fotoclub Il Sestante è la mostra “Il sogno nel cassetto”: il 14 luglio l’inaugurazione alle 21.00 presso la sede del Fotoclub, in via San Giovanni Bosco 18, Gallarate.

«La mostra si svolgerà durante i festeggiamenti della contrada e del Santo Patrono, offrendo ai cittadini gallaratesi, e non, una preziosa occasione di vivere tradizione, arte e cultura nel territorio» spiega il critico d’arte Lara Scandroglio

L’esibizione artistica è stata organizzata dai pittori, scultori e poeti della 3A (Associazione Artistica Alfa) e i fotografi del Sestante, tra cui Alabardi Sabrina, Battaiotto Rosanna, Benecchi Giuseppe, Benvenga Salvatore, Bianchi Vigna Carla, Binaghi Desirèe, Bongiorni Giorgio, Bossi Vanna, Broccardo Giovanni, Canazza Antonello, Casiraghi Gianluigi, Colombo Giorgio, D’Angelo Ida, Di Giovanni Michele, Gambino Antonio, Giunti Raffaello, Gorla Anna, Massarelli Massimo, Rosa Antonella, Rhemann Robert, Simoventi Luisa, Tomaiuolo Luca, Venturini Simonetta.

Il tema principale di questa mostra è il mettersi a nudo attraverso l’arte svelando intimi segreti che talvolta profumano di rammarico e rimpianto. Gli artisti e fotografi hanno ripercorso attraverso i ricordi la loro infanzia, altri invece esprimono desideri ancora in divenire.

La mostra resterà aperta fino al sabato 22 luglio, e il Fotoclub Il Sestante chiuderà così la stagione estiva per poi tornare il 15 settembre.

Questo articolo rientra nel progetto del Social Team di [OC] Officina Contemporanea, la rete per la cultura a Gallarate

Sara Biancardi