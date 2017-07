Un aiuto agli imprenditori, nasce “Impresa Azzurra”

economia lavoro

Impresa Azzurra inaugura ufficialmente la sua nuova sezione cittadina a Busto Arsizio, dando il via ad un altro grande progetto che vede l’Associazione impegnata senza sosta sui territori locali per essere più vicina a dove realmente le piccole-medie imprese operano.

Durante la prima riunione, tra le tematiche trattate, i componenti di Impresa Azzurra Busto Arsizio hanno eletto ad unanimità come loro Presidente di Sezione Salvatore Migliorisi, da subito entusiasta dell’incarico conferitogli.

«Impresa Azzurra da sempre ritiene che l’essere attivi in prima persona sui territori sia fondamentale per la creazione di nuove sinergie tra business ed imprenditori – spiega il portavoce dell’Associazione – per questo motivo incentiva la creazione e lo sviluppo di sezioni locali come quella di Busto Arsizio per essere sempre vicini alle grandi e piccole realtà di ogni luogo».

Impresa Azzurra è un’associazione che opera su tutto il territorio nazionale che si prefigge, attraverso la propria rete, di far relazionare tra loro le realtà economiche e politiche presenti sul territorio, al fine di creare un network di imprenditori di piccole medie e grandi imprese di vario tipo e settori che operano principalmente nel nostro Paese, consentendo loro di estendere la clientela su un territorio più vasto e redditizio.