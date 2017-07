Un allegro weekend di mezza estate

Foto varie

Ecco gli eventi del fine settimana in provincia:

METEO – Weekend di bel tempo sulla provincia di Varese nel weekend del 22 e 23 luglio. Secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino, sabato sarà soleggiato con caldo estivo e qualche nuvola di passaggio lungo le Alpi ma probabilmente asciutto. Temperature in aumento. Domenica clima soleggiato e caldo afoso con temperature in ulteriore lieve aumento. Nuvole di passaggio lungo le Alpi con un raro temporale di calore solo in montagna. Altrove asciutto.

Varese - Venerdì e sabato sera c’è la pedonalizzazione del centro varesino.

Varese - Venerdì sera in via Sacco si svolgerà una serata dedicata agli amici a quattro zampe. La speciale iniziativa dedicata ai proprietari di cani è organizzata dal Centro cinofilo varesino ASD in collaborazione con MR e Mrs Dogs, alcuni educatori cinofili e il Comitato di via Sacco insieme ad Ascom. Sabato sera invece, sempre grazie al Comitato di via Sacco e Ascom, davanti al municipio di Varese ci sarà una serata danzante con lo spettacolo di Street Tango fino a mezzanotte.

Varese – Da sabato 22 luglio a domenica 27 agosto 2017, Funicolare aperta tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, per permettere a tutti di poter accedere al Sacro Monte tramite l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Varese – Domenica 23 luglio – Bus navetta per la funicolare da via Manin ogni 15 minuti per raggiungere la Prima Cappella e la stazione di partenza della funicolare.

Varese - Venerdì, sabato e domenica dalle 20 e 30 c’è Varese Festival, la rassegna darà vita a numerosi appuntamenti – tra proiezioni cinematografiche, interviste, letture magistrali, presentazioni di libri e aperitivi con l’autore che si svolgeranno in piazza San Vittore, al Multisala Impero Varese e alla Corte dei Brut a Gavirate. VareseFestival è creato e diretto da Cristina Bellon e Matteo Inzaghi. L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale La Varese Nascosta. L’edizione 2017 è dedicata al celebre astrofisico, Giovanni Bignami scomparso nel mese di maggio 2017. – Tutto il programma

Varese – Visita guidata al Sacro Monte di Varese con aperitivo al Museo con apertura straordinaria di Casa Pogliaghi. Appuntamento per venerdì sera, dalle 18 e 30 alle 22 e 30. Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it -www.sacromontedivarese.it.

Appuntamento al Sacro Monte anche sabato. Apertura VI cappella: L’Orazione nel Getzemani. Dalle ore 18.00 e 21.30, ritrovo presso la VI cappella sul Viale del Santuario. Prenotazione obbligatoriafino ad esaurimento posti, costo di 5 euro a persona. Per maggiori informazioni: info@sacromontedivarese.it

Varese - Alle Corti si gioca con i famosi bricks LEGO che stimolano il gioco e la fantasia. Fino a domenica 23 luglio, dalle 16 alle 20 Le Corti ospiterà uno tra gli eventi più amati dai bambini e non solo. Verrà allestito uno spazio dedicato ai famosissimi mattoncini ufficiali LEGO – Tutto il programma

Varese - Domenica appuntamento “Il Sacro Monte: storia del rifugio di santi e rivoluzionari” alle ore 18. Spettacolo a cura di Karakorum Teatro, spettacolo itinerante, Progetto Iceberg. Ingresso gratuito.

Varese - venerdì sera c’è la Shopping by Night. Negozi aperti alla sera dalle ore 21.00 alle ore 24.00 in centro città.

Varese - venerdì 21 luglio appuntamento con la proiezione film di “Babylon sister” per la rassegna Movie Rider, alle ore 21.30 all’ Istituto Salesiani A.T.Maroni.

Varese - sabato 22 luglio, “Dall’antichità all’arte contemporanea: la storia e l’evoluzione del mosaico attraverso i secoli”, conferenza nell’ambito della mostra Evoluzioni Musive”. Appuntamento alle 17 al Castello di Masnago, via Cola di Rienzo, 42. A cura della maestra mosaicista Carolina Zanelli; dimostrazione pratica della maestra mosaicista Caterina Goi.

Varese – Apparizioni con Betty e Chicco Colombo. Racconti e storie intorno al lago di Varese e nei rioni cittadini. Appuntamento ore 18.00 alle Sogenti dell’Olona, Rasa (ritrovo Villaggio Cagnola). Partecipazione gratuita. In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 23 luglio.

Brinzio – Domenica tradizionale sagra con specialità a base di pesce organizzata dall’Associazione pescatori dilettanti.

Isolino Virginia - Sabato 22 luglio, Soundscapes (Paesaggi sonori) con concerto sull’Isolino Virginia. Partenza dal pontile di Biandronno ore 20.30. Inizio concerto ore 21.00. Il duo composto da Matt Dibble e Fabio Zambelli che condensano le loro idee basate da influenze free classiche e di jazz corale. Con il concerto “Soundscapes” (Paesaggi Sonori), il duo Dibble/Zambelli, oltre a presentare il CD “Songs and Soundscapes”, vi invita in un paesaggio di suoni, composizioni originali e nell’imprevedibile contesto dell’improvvisazione estemporanea.

Costo: 15 euro. www.isolinovirginia.it

Isolino Virginia - Domenica 23 luglio, navigazione da Schiranna-Lido per Isolino Virginia. Servizio di navigazione diretta – trenta minuti di indicibile fascino sul battello “Stradivari”. Il nuovo servizio, che prosegue tutte le domeniche sino al 15 ottobre, regala alla città di Varese un filo conduttore turistico, storico, paesaggistico fra i due siti Unesco del territorio varesino: Sacro Monte e Isolino Virginia. Consigliata la prenotazione. Costo corsa A/R: adulti: € 8,00, under 6 gratuito

www.isolinovirginia.it

Gavirate – Appuntamento con la “Festa sul Lago 2017″ nel fine settimana. L’iniziativa, organizzata dalla Proloco prevede serate danzanti e stand gastronomici per l’intera durata della manifestazione - Tutto il programma

Sumirago – Sabato e domenica appuntamento con le costine della Compagnia dei mai a Letto (anche da asporto). L’evento è nell’area feste del campo sportivo, dalle 11 fino ad esaurimento.

Castello Cabiaglio - Il gruppo culturale “I Tencitt” e il Comune di Castello Cabiaglio presentano “Oteks Folk”. Si tratta di uno spettacolo di musica e tradizioni con un gruppo folcloristico macedone. L’appuntamento è per sabato 22 luglio alle 20.30 fuori dalla chiesa di S.Appiano - Tutto il programma

Cadegliano Viconago – Una delle frazioni di Cadegliano Viconago, Arbizzo, inaugura questa sera, venerdì 21 luglio la “Festa Contadina“. Per tre sere, fino a domenica, dalle 19 sarà aperto lo stand gastronomico che prevede la presentazione di piatti della tradizione rurale lombarda. Domenica apertura dello stand gastronomico alle 12.30.- Tutto il programma

Cunardo - Festival del Folklore, è il momento di polacchi, macedoni e sardi. Il secondo fine settimana è in programma per venerdì, sabato e domenica alla baita del Fondista. - Tutto il programma

Azzio – Si parte sabato 22 e fino a sabato 29 luglio ci saranno le gare nel parco della Pro Loco di Azzio per il Palio della Berè – Tutto il programma

Cittiglio – Le penne nere entreranno in azione al prato delle cascate di Cittiglio. Appuntamento per domenica 23 luglio, apertura del banco gastronomico alle 12. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca - Domenica 23 luglio, a Garabiolo, ritorna la tradizionale rassegna di “Artisti in movimento”, mostra tra le vie del borgo - Tutto il programma

Luino - Sarà un weekend lungo, caldo e ricco di appuntamenti quello a Luino con eventi per tutti i gusti. Street food, musica ed escursioni nel centro cittadino – Tutto il programma

Luino – Andrea Sala e German Moreira inaugurano una mostra colletiva relativa al lavoro che svolgono da anni presso “la Bottega del mosaico” e il Bed & Breakfast “La Corte di Brenta”. L’inaugurazione è per sabato 22 luglio, alle 20 e la mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20 a Luino, nello spazio Imbarcadero di Piazza Libertà. - Tutto il programma

Laveno Mombello – Nel fine settimana la località Gaggetto ospiterà musica dal vivo e balli dal ritmo latino ma non solo. Da venerdì sera fino a domenica, sarà possibile mangiare ai food truck posizionati sul lungolago e trovare diversi tipi di birra artigianale. - Tutto il programma

Trontano (VCO) – Appuntamento con “Tones on the stones”, la grande musica suonata in cava. – Tutto il programma

Besozzo - Si chiude con un’affascinante prova serale la prima parte del Piede d’Oro 2017. L’appuntamento numero venti è previsto per la serata di sabato 22 luglio ed è un altro dei grandi classici podistici della nostra zona: la “Camminata di Sant’Anna” in programma a Besozzo addirittura per la 38a edizione. – Tutto il programma

Cadrezzate – Fino a lunedì al parco comunale tutte le sere musica, ballo e stand gastronomico dalle 19.

Vergiate – Costinata a Corgeno (Vergiate) con il Gruppo Alpini. La festa alpina è in programma da venerdì 21 a domenica 23 luglio. Il weekend dopo, dal 28 al 30 luglio, serate danzanti. Ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli. Partecipa il Cai di Varano Borghi.

Golasecca - Inizia venerdì 21 luglio, inizia la festa della solidarietà a Golasecca. Presso l’area attrezzata del campo sportivo, con la collaborazione della pro-loco, cominciano tre giorni di festa con buon cibo, spettacoli e musica. - Tutto il programma

Malnate - Un weekend di musica e sport al “campetto”. Al Parco Bellavista sabato calcio e concerto, domenica il 3 contro 3 di basket - Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Torna sulle sponde del Ceresio e precisamente a Lavena Ponte Tresa la “Festa Country”. Appuntamento per venerdì, sabato e domenica nell’ area feste di Lavena.

Carnago – Sabato 22 luglio, in occasione delle finali della terza edizione del torneo “El Concios Cup”, è in programma il concerto di Brusco. L’artista romano salirà sul palco allestito nel campo sportivo di via Ronco, il live è previsto per le 22 e sarà ad ingresso libero. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Ultimo appuntamento al cortile animato “Venerdì del Villaggio” della cooperativa sociale “Il villaggio in città” in via Pozzi 3 a Busto. Alle 21 del 21 luglio, dopo salamelle e bibite,e fra bambini e adulti festanti, si svolgerà Passato di Circo, spettacolo che concluderà la rassegna. - Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 22 luglio torna l’atteso evento della Pastasciuttata Antifascista. L’evento si svolgerà in Cascina Burattana (traversa di Viale Boccaccio), dalle 17.30 fino a sera. Il programma della giornata prevede dibattiti, intrattenimento per grandi e piccoli, musica ed ovviamente la pastasciutta in bollore. - Tutto il programma

Cassano Magnago - Continua il Woodo Fest 2017, il festival organizzato dall’Associazione Culturale Le Officine di Cassano Magnago (VA). Appuntament, tra gli altri, con Salmo, The Bloody Beetroots, Canova, Edda, Giorgio Poi, Gazzelle. – Tutto il programma

Gallarate – Per la rassegna «Cabrolet», organizzata dagli Amici del Caffè Teatro, da «Colorado» arriva Stefano Chiodaroli con «Sono rimasti solo i grissini». Piazza Libertà, ore 21, ingresso gratuito.

Caronno Pertusella – Per il fine settimana sesta edizione della festa organizzata dal gruppo Alpini nell’area tra via Pola e via Borroni a base di balli country e cucina western.

Caronno Pertusella - Sagra del pesce, sabato e domenica al parco della Resistenza in via Avogadro musica, stand gastronomico e serate danzanti.

Oggiona Santo Stefano - Questo fine settimana c’è la Festa dei sapori bavaresi. Bretzel, wurstel e crauti, stinco con patate, Leberkase con uovo all’occhio di bue, salamelle, patatine fritte e birra bavarese sono i protagonisti della manifestazione organizzata dalla Pro loco al Rifugio Carabelli di via Risorgimento. Ecco il programma: oggi dalle 19 aprono le cucine, alle 21 musica dal vivo con l’orchestra di Max Fabiani per ballare liscio, latino americano, balli di gruppo e revival anni ‘60, ‘70 e ‘80. L’evento è sempre molto partecipato: il consiglio è quello di prenotare un tavolo per poter assicurarsi un posto e il buon cibo. Al Rifugio Carabelli di via Risorgimento, ingresso gratuito, info e prenotazione tavoli al 335.5485297 oppure a segretria@oosporoloco.com.

Gorla Maggiore - Venerdì 21 luglio alle ore 21.00, presso il giardino interno di Palazzo dell’assunta a Gorla Maggiore (Piazza Martiri della Libertà – ingresso 8 euro intero – 5 euro ridotto studenti o tessera ARCI), per il festival JAZZaltro si esibirà il Wonderland Trio - Tutto il programma

Milano - Parte venerdì 21 luglio “Estate allo Scalo”, l’iniziativa pensata e realizzata in collaborazione con Confcommercio Milano allo Scalo di Porta Genova. Lo scalo sarà animato fino al 14 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 17 all’1 nel weekend dalle 11.30 all’1. - Tutto il programma

Bielmonte – Il Bielmonte Outoor Festival è per tutta la giornata di domenica. Una manifestazione che si ripeterà anche domenica 23 luglio con un intenso programma dedicato a tutta la famiglia. - Tutto il programma