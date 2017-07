Un camp motivazionale per adolescenti, arriva Teen’s Power

Varie dai comuni

Questa mattina, in Comune, è stato presentato con una conferenza stampa “TEENS’ POWER” da Sonia Milani, presidente dell’Associazione 23&20, insieme all’Assessore ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio e a Daniela Silvestro di Spa dell’Anima.

“Si tratta di una settimana di Camp motivazionale per adolescenti – ha esordito il presidente dell’Associazione 23&20 – un progetto ambizioso, importante e necessario dedicato agli adolescenti ed alle loro famiglie. L’adolescenza rappresenta un passaggio obbligato per ogni ragazzo e ragazza, che affronta una fase di vita delicata e a volte anche un po’ problematica, della quale nessuno vuole farsi carico, se non i soli genitori, che però spesso entrano in difficoltà di approccio e relazione. Questa settimana di Camp motivazionale aiuterà i ragazzi a scoprire le risorse che hanno in sé, coltivando la loro autostima, insegnando loro a credere in sé stessi, attraverso un approccio ricreativo ed innovativo. Per noi avere un’Associazione attiva sul territorio vuol dire anche questo: farsi carico delle esigenze e cercare di dare una risposta concreta”.

Il camp, pensato per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, sarà a numero chiuso, per un massimo di 25 partecipanti e si svolgerà la settimana dal 28 agosto al 1^ settembre presso la Scuola Don Rimoldi in Via Pergine, 6 e sarà tenuto da 3 coach, formatesi a Varese: Annalisa Colombo, docente di scuola secondaria, tutor metodo di studio e Life coach metacorporeo, Eugenia Fissore, consulente sportiva e allenatrice di pallavolo con un passato in serie A, Daniela Silvestro, counselor relazionale, life & rainbow coach, operatrice di respir-Azione e “Learning how to learn”

Il corso avrà un costo di € 120,00 (3€ all’ora, considerando che il camp durerà 40 ore), ma verrà applicata una tariffa di € 95,00 a coloro che si iscriveranno presso i gazebo promozionali organizzati dall’Associazione 23&20, per permettere ai genitori di incontrare le coach, parlare con loro e confrontarsi prima dell’iscrizione.

I gazebo si terranno: sabato 22 luglio presso il lido della Schiranna dalle 10:00 alle 18:00, domenica 23 luglio in Corso Matteotti dalle 10:00 alle 18:00, Venerdì 28 Luglio dalle 16:00 alle 22:00 in Piazza Carducci, sabato 29 luglio in Piazza del Podestà dalle 10:00 alle 18:00

“TEENS’ POWER è l’occasione, per un teenager, di scoprire, vivere e allenare le proprie potenzialità – spiega Daniela Silvestro, referente educativa del progetto – Applicheremo il metodo learning how to learn, ossia un insieme di strumenti mentali potenti, con cui è possibile dominare argomenti difficili, per insegnare ai ragazzi: “Sei tu il responsabile del tuo apprendimento!”. Sarà un Camp che utilizza una metodologia interattiva e dinamica, applicando una formula vincente per gli studenti: tecnica + pratica + sport + ascolto interiore.

Il Camp è prima di tutto un’esperienza divertente e si basa su un clima di fiducia e sulla relazione positiva e noi punteremo su questo, per attivare la conoscenza di sé, la propria capacità relazionale, la consapevolezza delle risorse personali, le consapevolezza del proprio stile

di apprendimento, il pensiero positivo e l’autostima e per allenare all’acquisizione di un efficace metodo di studio, alla gestione responsabile del tempo, al senso di responsabilità, alla corretta espressione delle emozioni, alla gestione dell’ansia ed alla relazione positiva e costruttiva.”

Nella settimana di Camp non mancherà nemmeno lo sport, perché insegna a canalizzare e governare le proprie emozioni e scoprire le proprie doti, sviluppando le percezioni interne ed esterne dell’ambiente circostante; insegna disciplina, rispetto verso l’altro, responsabilità

individuale e di gruppo; insegna a gestire la rabbia e la sconfitta. Praticare sport significa superare le paure divertendosi

La presenza di una Professoressa di Scuola superiore e tutor del metodo di studio aiuterà i ragazzi scoprire tecniche efficaci e a farle diventare una cassetta degli attrezzi per affrontare con successo l’anno scolastico imparando ad usare i manuali di studio, conoscendo il proprio stile di

apprendimento e sfruttandolo, imparando a prendere appunti, tenere la concentrazione, pianificare lo studio, preparare degli schemi, distinguere le richieste dell’insegnante, memorizzare, riconoscere e sfruttare gli errori.

L’Assessore Dimaggio si è detta molto soddisfatta dell’iniziativa, che si augura possa avere un seguito anche in futuro, in modo da poter creare un punto di riferimento importante per gli adolescenti e le loro famiglie, dichiarandosi compiaciuta anche di aver trovato la collocazione del

Camp presso un Istituto Scolastico, a riprova che le Scuole devono poter essere anche luoghi aperti e di scambio con le Associazioni, per progetti validi e concreti.

Il Camp verrà presentato anche sabato 22 luglio alle ore 20:00 al Tennis Club di Casciago, grazie al sostegno dei Lions Club Porto Ceresio Regio Insubrica, che hanno creduto nel progetto e deciso di sostenerlo.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni è attiva la mail: teenspowervarese@gmail.com o il numero di telefono 340/5404570.

E’ inoltre possibile prendere un appuntamento presso la sede dell’Associazione 23&20 in Viale Aguggiari, 51 con Daniela Silvestro.

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento dei 25 iscritti.