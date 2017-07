Un campo scuola per ragazzi con la Protezione civile

Foto varie

Sono aperte fino al 4 agosto le iscrizioni per il Campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile 2017″, organizzato dal Nucleo Mobile di Pronto Intervento e autorizzato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e da Regione Lombardia nei Comuni di Porto Ceresio e Bormio.

Il campo si svolgerà dal 18 al 26 agosto, ed è aperto a ragazzi dai 14 ai 18 anni di età

“Il corso permetterà ai ragazzi intenzionati ad intraprendere un percorso nella Protezione civile di vivere un’avventura indimenticabile – spiega il responsabile del Nucleo Mobile di Pronto Intervento, Paolo Cazzola – A ogni partecipante il corso darà la possibilità di entrare a far parte dei Cadetti e dare il proprio preziosissimo contributo al servizio del nostro Paese come volontario del Nucleo Mobile di Pronto Intervento”.

L’organizzazione del campo scuola prevede che i partecipanti trascorrano i primi tre giorni a Porto Ceresio per affrontare aspetti logistici (con la costituzione di campo base in area di emergenza) e rischio idrogeologico.

Gli altri sei giorni li passeranno nel Parco Nazionale dello Stelvio per affrontare le tecniche di ricerca dispersi in valanga e superficie, la topografia, i temi della tutela e difesa ambientale.

“In alta montagna, come sulle sponde del Lago di Porto Ceresio, grande spazio sarà dato alle attività finalizzate all’affiatamento dei ragazzi – spiegano gli organizzatori – e al senso di responsabilità che deve essere (oltre allo spirito di avventura e all’amore per la natura) un bagaglio importante col quale gli aspiranti Cadetti dovranno poter tornare a casa”.

Requisito per l’accesso è avere un’età compresa fra i 14 e i 18 anni (non ancora compiuti). Il campo è aperto a solo ad aspiranti Cadetti, intenzionati a proseguire il proprio cammino di servizio, che interagiranno così fattivamente con gli altri ragazzi della sezione giovanile, i soccorritori e gli Istruttori di Protezione Civile, nonché con le altre forze di soccorso e di polizia che interverranno durante il campo scuola fornendo un supporto prezioso. I costi dell’iniziativa saranno in parte a carico del Dipartimento Nazionale e in parte a carico dell’associazione di volontariato organizzatrice. La quota di partecipazione al campo è di 30 euro, cui si aggiungono 100 euro di iscrizione al Corpo Volontari in qualità di Allievi Cadetti per coprire le spese assicurative e i costi connessi alla fornitura dell’ uniforme a tutti i partecipanti.

Il campo per quest’anno è aperto solo ai ragazzi: “Non avendo noi ancora una sezione giovanile femminile, con figure educative di riferimento per le ragazze, questo campo scuola è aperto solo ai maschi. – spiega Cazzola – Speriamo che per la prossima estate qualche educatrice si affacci alla nostra porta per poter consentire la partecipazione anche alle ragazze”.

Le iscrizioni sono aperte fino al 4 agosto. Per informazioni chiamare il numero 366 5898946