Un “Concerto sotto le stelle”

A chiusura della stagione musicale estiva di Marchirolo, la Banda Musicale Comunale e la Famiglia Milanese invitano la cittadinanza ad assistere al “Concerto sotto le stelle” presso Villa Milanese (già Villa Borasio) mercoledì 26 luglio alle 21 in via Mazzini 53.

La Banda Musicale, sotto la direzione del Maestro Fabrizio Rocca, eseguirà un programma che comprenderà:

• “El Camino Real” di Alfred Reed

• “Esselunga” di Ilio Volante. Solista al sax contralto: Jenny Giacomelli

• “Carnevale di Venezia”. Solista alla tromba: Giuseppe Cima

• “Puszta” di Jan Van Ver Roost

• “Gentlemen of music”. Arrangiamento di Eric Morena

• “Around the world in 80 days”

Tutti i cittadini e non solo sono invitati a partecipare numerosi.