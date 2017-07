“Un degrado che il comune non vede da anni”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un custode di condominio a Varese: che ci ha spiegato come da anni (anche da prima che lui fosse al lavoro li) i proprietari del suo palazzo segnalano una situazione di degrado su cui nessuno ha preso un provvedimento.

Ecco la sua segnalazione

Spett. Redazione

Vi scrivo per segnalare una situazione che volge al VERGOGNOSO nonostante le varie segnalazioni fatte negli anni a chi di competenza, ovvero il Comune di Varese.

Da quattro anni lavoro come custode presso un condominio che si affaccia sia su via Proserpio che su Via Oldofredi, in quel di Masnago. In questo lasso di tempo più volte sono dovuto intervenire ad aiutare persone, anziane soprattutto, che si sono ritrovate ad inciampare o a mettere un piede in fallo percorrendo i marciapiedi delle vie succitate.

Come potete vedere dalle foto versano in uno stato PIETOSO ma, nonostante le segnalazioni, nessun intervento è stato fatto.

La cosa che disgusta è che il disinteresse mostrato non è politico ma ISTITUZIONALE, e questo lo reputo gravissimo in quanto un COMUNE non dovrebbe permettere che i propri cittadini e contribuenti si ritrovino disservizi tali senza intervenire.

Diego Boldini