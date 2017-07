Un giro virtuale nel festival “black” della città

Entriamo nel mondo del blues e del gospel. Questa settimana l’account Instagram di VareseNews sarà gestito da “Black&Blue Festival” che ci porterà tra concerti e appuntamenti con alcuni dei migliori artisti della musica nera.

Il festival è iniziato venerdì 7 luglio dal centro di Varese, è continuato sabato e domenica ai Giardini Estensi e continuerà tutti i giorni fino al 12 luglio in diversi luoghi della città, tra cui l’Isolino Virginia. Qui trovate tutto il programma del festival “Black and Blue” ma la musica continuerà anche con il “Gospel Festival”. Intanto, potete restare aggiornati e scoprire curiosità, seguendoli sul nostro account Instragram.

Cos’è Black&Blue Festival?

È iniziato @blackbluefestival, il festival che da 17 anni porta a #Varese il meglio della musica afroamericana con un’attenzione particolare al blues e alle sue contaminazioni. In questi giorni (dal 7 al 12 luglio) vi porteremo #convaresenews tra le vie del centro storico, nella ormai tradizionale ma sempre suggestiva cornice dei Giardini Estensi del @comunedivarese, al @sacromontedivarese e a Villa Toeplitz e poi giù fino al Lago di Varese e all’ @isolinovirginia. Sarà la musica black a far rivivere i più bei luoghi della nostra provincia: Linda Valori, Danny Bryant (UK), Kent Duchaine (USA) per un concerto-crociera blues in barca in stile Louisiana sul Lago di Varese, Ray Wallen (UK) per un concerto al tramonto sull’Isolino Virginia. Tra le novità di quest’anno la sinergia con Varese Gospel Festival (dal 12 al 16 luglio) ed il progetto #VareseSummerSoul, che mira a rendere la città di Varese capitale della musica black e meta turistica per il pubblico di appassionati. Il programma, i “consigli per l’estate” -ovvero piccoli itinerari che abbinano i concerti del festival a gite fuori porta alla scoperta del nostro territorio e menù a tema su: www.varesesummersoul.it.