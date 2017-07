Un grosso ramo è caduto tra la gente in spiaggia al parco Giona

Foto varie

Un grosso ramo si è staccato da una pianta cadendo sulla spiaggia del parco Giona di Maccagno, tra le persone che stavano prendendo il sole. È successo martedì 25 luglio alle 18 e fortunatamente non c’è stato alcun ferito.

Per sicurezza parte dei fruitori dell’area sono stati allontanati e dopo un sopralluogo congiunto con la polizia locale è stata interdetta una parte del parco in attesa della messa in sicurezza.