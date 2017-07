Un menù cinquecentesco ispirato alle ricette di Bartolomeo Scappi

E’ in programma per venerdì 14 luglio la cena a cura dello chef Matteo Pisciotta e dedicata ad uno dei più celebri cuochi rinascimentali. L’appuntamento è a Villa Della Porta Bozzolo, cinquecentesca dimora del FAI- Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno (VA) per una serata esclusiva realizzata in collaborazione con Slow Food, nell’affascinante scenario della corte d’onore, con un menu rigorosamente cinquecentesco ispirato alle ricette di Bartolomeo Scappi, autore del più grande trattato di cucina dell’epoca, conteso da cardinali e nobili nella Roma del Cinquecento e al servizio di più di un pontefice nella magnifiche cucine del Vaticano.

Alla sua figura è dedicato il volume “Il cuoco del Papa di Ketty Magni”, che in occasione della serata rivelerà al pubblico aneddoti e segreti del mestiere di uno dei massimi protagonisti dell’arte culinaria italiana. Tra le ore 19 e le 20 i partecipanti potranno effettuare visite guidate alla villa, tra i saloni affrescati e interni rococò che raccontano l’ascesa e la caduta della nobile famiglia Della Porta. Nel corso della cena, gli ospiti saranno intrattenuti dagli intermezzi musicali di un suonatore d’arpa.

La cena è su prenotazione al numero 0332 624136 o alla mail faibozzolo@fondoambiente.it e si svolgerà al raggiungimento di almeno 30 partecipanti.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2017”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia. In collaborazione con Slow Food.

Giorno e orari: venerdì 14 luglio.

Dalle ore 19 alle 20 visite alle villa; dalle 20 alle 20.30 presentazione del libro Il cuoco del Papa di Ketty Magni; alle ore 20 cena.

Ingresso (cena + visita in villa):

Intero € 70; Iscritti FAI o chi si iscrive in loco la sera stessa € 50; Iscritti Slow Food € 60. Informazioni: 328/8377206; faibozzolo@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it.