Un muro da dipingere, aperto il concorso per writers

Un concorso rivolto agli writers del territorio. Lo promuove Albè & Associati Studio Legale, con la preziosa collaborazione di WG Art.it, associazione varesina che promuove l’arte urbana e la creatività giovanile.

Il muro, lungo circa 10 metri, è presente nello studio di Busto Arsizio in via Cellini 22; gli interessati dovranno realizzare un disegno pensando alla libertà, l’uguaglianza e la fratellanza, infatti il tema proposto è l’articolo 1 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Le candidature dovranno pervenire entro il 31 agosto 2017 alla segreteria organizzativa di WG Art.it; verranno selezionati massimo 2 artisti individuali o un gruppo formato da massimo due artisti. Una interessante iniziativa promossa dallo studio Albè, insolita se si pensa ad uno studio legale ma sicuramente geniale e volta a promuovere la creatività giovanile e dare spazio ai giovani artisti.

Per informazioni: info@wgart.it