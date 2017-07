Un nuovo title sponsor per la Uyba

generiche uyba

Tris di title sponsor per la stagione 2017/18 della UYBA Volley che a fianco degli storici Unet Energia Italiana e Yamamay, dà il benvenuto a e-work Spa.

Conferma anche da parte di Tigros, ormai storico partner delle farfalle, che continuerà a vestire di giallo il libero biancorosso.

L’arrivo di e-work porterà anche novità sulla maglia delle farfalle che giocheranno campionato e Coppa Italia con il nome Unet e-work Busto Arsizio, mentre nelle partite internazionali, Yamamay e-work Busto Arsizio.

E-work porterà in casa biancorossa il marchio di un’impresa giovane e brillante, impegnata nella somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, ricerca, selezione e ricollocazione professionale.

Il nuovo title sponsor delle farfalle affiancherà la società UYBA Volley nella gestione dei servizi al Palayamamay, al fine di migliorare il confort di tutti i tifosi e di offrire nuove opportunità di intrattenimento e ristorazione all’interno dell’arena.

Grande soddisfazione per il presidente Giuseppe Pirola, che ringrazia tutti i partner del progetto UYBA Volley: “E’ fondamentale per la nostra società trovare partner come E-work, perché ci permettono non solo di sopravvivere, ma di poter guardare con fiducia al futuro e di poter programmare i nostri progetti sportivi. E-work è una società mossa dall’entusiasmo, così come la nostra: sarà una collaborazione molto fruttuosa che porterà benefici anche a tutti i nostri tifosi che potranno godere di nuovi servizi durante le partite. Ringrazio anche Yamamay e Tigros per il rinnovo della sponsorizzazione, che è per noi motivo di orgoglio; con il Presidente Francesco Pinto di Yamamay e Paolo Orrigoni di Tigros c’è un rapporto di grande rispetto e di ampio confronto di idee: fondamentale averli ancora a bordo”.

Paolo Ferrario, amministratore delegato di e-work S.p.A. guarda con entusiasmo il futuro con UYBA Volley:”Ci sono tante società sportive da poter sponsorizzare, ma il presidente Pirola e la UYBA ci hanno subito catturato per il loro dinamismo e per le loro idee: siamo felici di poter contribuire a questi progetti lungimiranti, che non riguardano solo l’aspetto sportivo, ma sono attenti agli aspetti sociali di aggregazione e di coinvolgimento delle persone a 360 gradi all’interno della struttura. Come già dimostrato da altre società, rendere una struttura attiva 365 giorni l’anno, cercando di creare un ambiente che si auto sostiene, crea indotti importanti da poter reinvestire nella squadra. Sono sicuro che insieme faremo un ottimo lavoro: abbiamo già messo nero su bianco alcune iniziative e saremo sempre pronti a proporne di nuove”.

Così Francesco Pinto, Presidente Yamamay: “Sono orgoglioso di poter dare continuità ad un progetto sportivo e sociale che sosteniamo e contribuiamo ad animare dal 2006. Credo nella programmazione come strumento per cogliere le migliori soddisfazioni. La direzione di Enzo Barbaro ha questa chiara impronta. Il campionato appena concluso ci ha lasciato molti stimoli positivi ed una forte ambizione a migliorarci, dentro e fuori dal campo. Questo miglioramento sarà possibile e sostenibile nel tempo solo con il contributo di aziende eccellenti e di un pubblico appassionato, responsabile e vicino alla squadra.”

Chiude il cerchio Paolo Orrigoni, presidente di Tigros: “Il rapporto con UYBA Volley continua: abbiamo piena fiducia nel percorso intrapreso dalla società del presidente Pirola ed è per noi un onore rappresentare ancora la nostra azienda attraverso la maglia del libero della squadra. UYBA sta facendo tanti investimenti per la squadra e per radicarsi ancora di più sul territorio: questo ultimo aspetto è comune a Tigros, che proprio a Busto Arsizio ha aperto uno dei suoi più importanti supermercati e continuerà nei prossimi anni a sviluppare i suoi progetti nella provincia di Varese”.