Un ponte di cultura e sport tra Busto e il Giappone

Nei giorni scorsi a Tokyo, la giornalista bustocca Chiara Milani, ex presidente mondiale dell’associazione Junior Chamber International, ha consegnato a Misa e Yasu Kuzuhara, fondatori dell’associazione di Pitch & Putt Giappone, la medaglia della Città di Busto Arsizio e una lettera in cui il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore Paola Magugliani ricordano la vicinanza tra la città di Busto Arsizio, che commemora ogni anno al tempio civico le vittime della bomba atomica, e la città di Hiroshima, da cui provengono i Kazuhara.

Nella missiva, gli amministratori bustocchi auspicano l’organizzazione di nuove iniziative di pace e fratellanza, anche a seguito dell’idea, emersa durante il campionato internazionale di Pitch & Putt ospitato la scorsa primavera presso il Golf club le Robinie, di promuovere una gara simile a Hiroshima, “creando un ponte (kakehashi, in giapponese) della cultura e dello sport tra Busto e dedicato alla promozione della pace, con la collaborazione del mondo delle istituzioni, delle scuole, dello sport e della società civile per fornire un’opportunità di crescita per i giovani, che possono essere protagonisti di un cambiamento positivo”.

Così Chiara Milani: “Si tratta di un programma-ponte sportivo e culturale all’insegna della pace, per cui in città si stanno mobilitando IPPA (International Pitch & Putt Association), la sezione provinciale varesina di JCI (Junior Chamber International) e Liceo Pantani, coinvolgendo a loro volta altre realtà del territorio. Il tutto sulla base del rapporto già esistente tra Busto e il Giappone”.