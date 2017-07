Un successo il campo estivo al PalaEXBO

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Prosegue la riqualificazione e la valorizzazione del PalaEXBO e si conferma il successo della scelta di destinare maggiori spazi e più servizi della struttura ai bambini e ragazzi iscritti al campus estivo della di via Piave frequentata quotidianamente da più di 150 bambini e ragazzi iscritti da 4 a 14 anni.

Il programma giornaliero per i frequentatori del campus prevede giochi, attività sportive e per i più studiosi anche degli spazi per fare i compiti, anche il pranzo e la merenda sono inclusi nel costo del servizio.

Le attività motorie ed i giochi possono essere svolti sia nel prato retrostante l’impianto, sotto la sorveglianza degli addetti, sia all’interno della struttura con la supervisione degli istruttori.

Le iscrizioni al campus, ormai complete, consentiranno ai bambini ed ai ragazzi fino a metà settembre, ad un costo decisamente accessibile, da 100 a 145 Euro per settimana di trascorrere giornate divertenti e stimolanti, nonché ai loro genitori di affidare serenamente i propri figli ad un’organizzazione affidabile e competente.

Con questa iniziativa il Palaexbo si è evoluto da un spazio utilizzato da poche persone per giocare a bocce ad una struttura viva e dinamica, al servizio di tutta la cittadinanza.

Il programma giornaliero prevede l’accoglienza dei partecipanti al mattino proprio presso il PalaEXBO, dove nelle prime ore della giornata è possibile per i ragazzi disporre di spazi idonei per fare i compiti supportati dallo staff di educatori. Durante il pranzo e la merenda i giovani partecipanti vengono invitati a fare la raccolta differenziata e ad apprendere come utilizzare i diversi raccoglitori a disposizione per separare i rifiuti di tutti i giorni. Nel corso degli anni il Campus Estivo è stato arricchito da nuove iniziative: non è infatti incentrato solo sui corsi di nuoto, ma prevede anche giochi di gruppo e numerose attività sportive come atletica leggera, pallavolo, basket, calcio, pattinaggio, tennis tavolo, roller hockey, tiro con l’arco, hip hop. Per i più piccoli è previsto il Baby Campus, con un programma di attività specifiche per la loro età, laboratori sportivi e tante iniziative per avvicinarli alla conoscenza dello sport sotto forma di gioco, psicomotricità e lavoro di squadra.

I bambini e i ragazzi del Campus/Baby Campus sono seguiti tutto il giorno - dal loro arrivo alle 8 del mattino fino alle 18 del pomeriggio - da un pool di istruttori qualificati, diplomati ISEF, laureati in Scienze Motorie o educatori in possesso di brevetti federali specifici per le varie discipline e con provata esperienza nella gestione e nella cura dei più piccoli. Tutte le attività motorie ed i giochi quotidiani si svolgono nella piscina di via Miola sotto la sorveglianza costante del personale, sia nel prato retrostante l’impianto, sia all’interno della struttura.

Il programma del 2017 conferma la volontà di SARONNO SERVIZI di fornire un valido aiuto ai genitori che lavorano; dalla chiusura delle scuole fino alla loro riapertura a metà settembre, con la sola esclusione della settimana di ferragosto, è sempre garantito lo svolgimento del Campus ad un costo decisamente accessibile per tutte le famiglie: ricordiamo che i prezzi vanno da 100 a 145 Euro a settimana a seconda del numero di settimane godute e che sono state studiate anche formule flessibili con la possibilità di iscrivere i propri figli anche solo per alcune giornate infrasettimanali. E per le famiglie più numerose sono anche possibili sconti a scalare. L’equipe qualificata a disposizione degli iscritti consente ai giovani partecipanti di trascorrere giornate divertenti e stimolanti, nonché ai loro genitori di affidare serenamente i propri figli ad un’organizzazione affidabile e competente.

«Siamo molto soddisfatti di aver deciso di riqualificare la struttura del PalaEXBO tramite l’utilizzo della struttura a servizio di tante famiglie e non solo a pochi utenti come in precedenza. Aver messo a disposizione i suoi spazi funzionali anche agli iscritti al Campus Estivo ha permesso di far evolvere il PalaEXBO da spazio utilizzato per lo più per giocare a bocce o a carte, ad una struttura viva e dinamica, al servizio di tutta la cittadinanza» – ha commentato il dott. Alberto Canciani presidente del CdA di Saronno Servizi.

