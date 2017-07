Un tuffo nel passato tra falconieri, antichi giochi e cena medievale

Falconeria

Due giorni di festa per un vero e proprio tuffo nel passato.

Al Borgo Olonese di Induno Olona, sabato 8 e domenica 9 luglio è in programma una rievocazione storica che per due giorni vi porterà nel medioevo, con figuranti in costume, falconieri, giochi e antichi sapori.

La festa si apre sabato 8 luglio alle 18, con la sfilata in costume per le vie del borgo. Segue, alle 20, una cena medievale (a prenotazione obbligatoria – telefonare a Tina 339 2000601 o Franca 338 7341480).

Domenica 9 luglio la festa inizia alle 10.30 con esibizioni di Falconeria Maestra e banchetti a tema nelle vecchie corti. Per tutto il giorno musica e antichi giochi e stand gastronomico a pranzo e a cena.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Borgo Olonese e dalla Pro Loco di Induno Olona.

