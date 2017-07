Un uomo si è suicidato al Buon Gesù

Le foto di Malnate

Tragico incidente nel primo pomeriggio di giovedì 27 luglio al Buon Gesù quando un uomo di 55 anni si è lanciato dal balcone di casa (immagine di repertorio).

Il suicidio è avvenuto nell’area dell’incrocio del Buon Gesù, sul lato castellanzese.

L’impatto al suolo è stato fatale per l’uomo. Nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare per lui.