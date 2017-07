Un venerdì sera con l’amministrazione comunale

Foto varie

«Sarà una serata frizzante e divertente». Lo dice Pino Tuscano del Pd di Varese, organizzatore della serata con tutto il Partito Democratico cittadino, che invita tutti all’evento che si terrà venerdì 28 luglio dalle ore 20.30 con protagonista la giunta varesina. La serata si chiama “Varese insieme: un anno di giunta Galimberti. Azioni, problemi e prospettive”.

Presenti il sindaco e tutti gli assessori di Varese che diranno la loro moderati dal giornalista Franco Tettamanti. Coordinerà Pino Tuscano, mentre la serata verrà allietata dalle note del rocker Luca Guenna. Ogni componente della giunta sceglierà una canzone da far suonare all’artista.

Verranno trattati temi d’importante attualità come il restyling delle stazioni, la sicurezza e le proposte che l’amministrazione ha in mente per il futuro della città.

La serata si chiuderà con brioches e gelato, offerto dal Pd di Varese.