Un weekend di bel tempo

“La veloce perturbazione temporalesca della notte interessa ancora questa mattina Lombardia orientale, Veneto e bassa padana ma si allontana verso Est. L’alta pressione ritorna dall’Atlantico e dal Mediterraneo con correnti in quota settentrionali che riportano bel tempo e caldo non eccessivo probabilmente fino a mercoledì”.

Questa la situazione meteo riassunta dal Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana.

Oggi pomeriggio, venerdì, sarà soleggiato ovunque, poche nuvole cumuliformi sui monti e probabilmente asciutto.

PREVISIONI – “Domani, sabato 15 luglio soleggiato o poco nuvoloso, azzurro con qualche innocuo passaggio di nubi medio-alte. Asciutto. Caldo secco e gradevole.

Domenica ben soleggiato, qualche banco nuvoloso di primo mattino e poche nuvole cumuliformi nel pomeriggio sulle Alpi. Asciutto. Caldo secco e gradevole. Sulle Alpi zero termico verso 3600m”.

TENDENZA – “Lunedì 17 e martedì 18 luglio: Bel tempo estivo, soleggiato e via via più caldo. Massime in pianura oltre 30°C e zero termico sulle Alpi verso 4000m”.