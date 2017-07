Una “24H” da applausi “benedetta” dal Nembo Kid dei canestri

La 24 Ore di basket 2017 a Luino

Si è conclusa domenica pomeriggio la 18esima edizione della 24h di basket di Luino, inserita in una tre-giorni di pallacanestro a 360° (tornei maschili e femminili, torneo BIC, esibizioni e minibasket) che ha trasformato il lungolago luinese nel Basket Village. Particolare successo ha avuto la raccolta fondi in favore del Nuovo Teatro Amatriciano tramite la vendita di prodotti tipici delle zone violentemente colpite dal sisma della scorsa estate.

Ad aprire le danze venerdì sera è stato l’inizio della nona edizione del torneo di basket in carrozzina, cresciuto negli anni fino a comprendere le dieci squadre di quest’anno (inclusa una rappresentativa del Senegal). Le semifinali di sabato mattina hanno portato Roma e Snake Eyes (campioni in carica) alla finalissima della sera diretta dall’ex arbitro professionista Viviano Molinari. Al termine di un match spettacolare condito da una fantastica cornice di pubblico, gli Snake Eyes si sono riconfermati campioni imponendosi per 50 a 33. L’assessore Ronchi della Comunità Montana e Antonello Riva, il recordman di punti segnati in Serie A, hanno poi condotto la cerimonia di premiazione della squadra vincitrice, rappresentata dal capitano Damiano Nicola.

Ma la giornata di sabato non è stata solo basket in carrozzina. Nel pomeriggio, infatti, 30 atleti Special Olympics della Castoro Legnano e di Malnate Sport, hanno dato vita ad una partita spettacolare che ha visto i legnanesi spuntarla di un soffio (15 a 14). Tra gli spettatori anche i giovani atleti del minibasket di Luino che, al termine del match, si sono sfidati per un’ora e mezza dando il via effettivo alla 24 Ore.

Esibizione degli Special Olympics, bambini del minibasket, basket maschile e femminile, semplici appassionati e atleti in carrozzina sono stati gli ingredienti fondamentali della 24h di Luino che ha incluso, tra le altre cose, spettacoli di musica dal vivo e uno stand gastronomico di qualità organizzato dalla Pro Loco di Brezzo di Bedero.

La 24 Ore di basket 2017 a Luino

Antonello Riva sul lungolago di Luino

In totale 292 atleti si sono sfidati, ma soprattutto divertiti, giocando a basket per quasi 72 ore. Ai 92 atleti in carrozzina e ai 30 Special Olympics si sono aggiunti i 40 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni del minibasket e i 130 iscritti alla 24h. Tutti i partecipanti sono stati divisi in due mega-squadre che si sono date battaglia per tre giorni: alla fine a prevalere per una manciata di punti sono stati gli “Amici di Maurizio”, che hanno battuto gli “Amici di Gianni” per 1.454 a 1.445.

Un successo annunciato era la vendita di prodotti tipici di Amatrice, ai quali era stato dedicato uno stand del Basket Village che è stato preso d’assalto da partecipanti e visitatori per tutto il weekend: nelle ore in cui veniva distribuita la pasta all’amatriciana sono stati staccati quasi 250 tagliandi.

Al termine della tre giorni di basket l’Associazione Luino Summer League non può che essere orgogliosa del successo dell’evento. Una manifestazione che rischiava di non partire nemmeno a causa delle rigide limitazioni organizzative stabilite dalla Prefettura di Varese a seguito dei fatti di Torino dello scorso 3 giugno. I ringraziamenti vanno pertanto agli sponsor, al Comune di Luino e al Comando dei vigili urbani che hanno garantito la perfetta riuscita della 18esima edizione, ma soprattutto ai partecipanti e agli spettatori che hanno animato il Basket Village per tre giorni.

Le crescenti problematiche riscontrate nell’organizzazione delle ultime edizioni potrebbero, l’anno prossimo, risultare ostacoli insormontabili per la 19esima edizione, ma l’augurio di tutti è di riuscire a darsi appuntamento per il 2018.