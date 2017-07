Una American Bike Week per sostenere i terremotati

Foto varie

Un Vero American Bike Week all’aperto al DRIVER Como per sostenere i terremotati.

Il weekend del 15 16 luglio in via P. Paoli, 114 vedrà per la prima volta nella provincia di Como una manifestazione in puro stile americano. La manifestazione avrà lo scopo di raccogliere fondi attraverso il “Circolo Culturale Sandro Pertini” di Como, per sostenere la ricostruzione delle zone e frazioni terremotate del comune di Norcia.

L’evento, denominato Como Bike Week, fa parte di un circuito nazionale di costruttori di moto, tra cui il nostro compaesano Garage Viky Bikers di Cermenate, e per la prima volta si terrà anche a Como.

Auto e moto americane, pin-up, balli Country, musica Rock, folklore puramente americano, e tutta la gastronomia made in USA, in uno spazio aperto di oltre 6.000 mq. Una fiera spettacolo no stop.

A completare l’evento ci saranno le piste Kart, i parchi giochi e le aree ristoranti presenti all’interno DRIVER Como, di v. P. Paoli, 114 COMO