Una domenica a nuoto per la traversata del lago d’Orta

Foto varie

Domenica 2 luglio si svolgerà il tradizionale appuntamento con la Traversata del lago d’Orta ormai alla 14esima edizione. Una Pella-Orta a nuoto che ha già richiamato oltre 400 iscritti.

Una grande manifestazione organizzata dalla società Sportiva Ecletticasports con Anpas Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest. I ricavato sarà devoluto ai Volontari di San Maurizio e ad Emergency.

TRAVERSATA DEL LAGO 2 LUGLIO 2017

14a edizione della traversata, 8° anno la nostra partecipazione di Anpas Cusio Sud Ovest

ISCRITTI

Ad oggi sono oltre 400 gli iscritti

LA MANIFESTAZIONE E’ ORGANIZZATA DA

La società sportiva Ecletticasports con: Anpas Volontari del soccorso Cusio sud-ovest;

Gruppo Emergency del Lago d’Orta in collaborazione con il Professor Mauro Bertona

DETTAGLI MANIFESTAZIONE

RITROVO: Alle ore 9.30 in p.za Motta a Pella e ritiro del pacco gara.

PARTENZA: Alle ore 11.30 dal lungolago di P.za Motta a Pella.

ARRIVO: Dalle ore 11.45 in P.za Motta ad Orta San Giulio.

PREMIAZIONI: Dalle ore 13.00 circa.

LE RISORSE IN CAMPO

I volontari dell’Anpas e di Emergency che ogni anno si attivano per la buona riuscita della manifestazione sono circa una sessantina

I SERVIZI PER GLI ISCRITTI

1- Pacco gara con:

Borsa per indumenti; cuffia in lattice; boa numerata da restituire;

2 metri cordino; buono di rientro in battello; maglietta della manifestazione.

2- Altri servizi:

Assistenza/soccorso in acqua; servizio medico ad Orta (area arrivo);

Ristoro ad Orta; Trasporto degli indumenti ad Orta; Spogliatoio;

Rientro in battello; Parcheggio libero a Pella.