Una fiaccolata per la “libertà vaccinale”

via Morosini

E’ stata organizzata per venerdì 14 luglio, alle 20 e 30 in piazza Repubblica la Fiaccolata per la libertà Vaccinale. L’evento è stato pubblicato su facebook e gli organizzatori spiegano che i partecipanti sono invitati a portare striscioni e cartelli privi di bastoni.

Le fiaccole verranno distribuite dagli organizzatori, mentre si chiede di indossare magliette bianche.