Una giornata di montagna con i Vigili del Fuoco

Appuntamento a Macugnaga con i Vigili del Fuoco, il Gruppo Volontari Ambulanza , il CNSAS e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno organizzato una esercitazione di recupero e soccorso infortunati.

L’evento è in programma per sabato 29 luglio e sarà l’occasione per trascorre una giornata tutti insieme, ci sarà lo stand gastronomico e giochi per bambini, oltre a Pompieropoli, ovvero la possibilità per i più piccoli di conoscere il lavoro dei Vigili del Fuoco salendo sui loro mezzi e giocando. Per concludere la giornata, “nutellata” per tutti.