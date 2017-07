Una giornata tra motard e kart a Gemonio

kart automobilismo birel

Gli appassionati di motori troveranno pane per i propri denti a Gemonio, domenica 16 luglio, nell’area industriale di via Molino della Prea (non lontano dalla rotatoria del nuovo tratto della Sp1).

Protagoniste sia le due sia le quattro ruote: per quanto riguarda le moto sarà presente anche l’ex campione del mondo Max Manzo affiancato da tanti giovani emergenti della specialità motard.

Per quanto concerne invece le quattro ruote, sarà disegnato un circuito cittadino sul quale si sfideranno un gruppo di promettenti giovani a bordo dei loro kart (foto di repertorio).

Il programma prevede le prove libere tra le 9,20 e le 10,40 e quelle cronometrate tra le 11 e le 12,20. Dopo il pranzo invece le gare di kart e moto, tra le 14 e le 15,45.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gemonio e prevede l’assistenza da parte del gruppo “Il tuo infermiere”, specializzato nelle manovre d’emergenze con mezzi di soccorso. A coordinare l’organizzazione sarà la “Massimoto” di Gemonio che ha sede nei pressi della zona interessata dalla manifestazione.