Una guida per gli anziani, scritta dagli anziani

Una guida per gli anziani di Tradate. A realizzarla sono state le stesse associazioni che gravitano intorno all’area anziani della città. Ne è emersa una piccola guida dei servizi e delle opportunità esistenti e «L’obiettivo principale è quello di scovare nuovi amici da coinvolgere nelle attività, infatti in cambio della guida (gratuita) chiediamo un numero di telefono o la mail da utilizzare quando iniziano le attività (programmate o nuove)» raccontano i promotori dell’iniziativa.

Sulla guida, in copertina una rappresentazione di Roberta Briatico con delle persone che sorridono, forse pensando al sorriso di chi sa che leggendo può trovare la soluzione che cerca. «Una guida per la terza e quarta età” appare come uno strumento nuovo «concepita per anziani (e Famiglie) ma anche per i volontari, che la possono utilizzare come strumento per superare eventuali difficoltà. Inoltre vuole essere l’espressione di una proposta che immagina l’anziano protagonista nella quotidianità anche quando si tratta di risolvere i problemi».

“Una guida per la terza e quarta età” rappresenta una bussola per orientarsi ma anche per offrire una panoramica delle tante occasioni che la città mette a disposizione degli anziani e le proprie Famiglie. Uno strumento utile, di facile consultazione e che descrive i servizi, le opportunità sociali, socio-assistenziale e socio-sanitarie, presenti sul territorio. Con parole semplici e alcune foto, rappresenta una vera e propria mappa per sapere cosa fare e a chi rivolgersi, per affrontare i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.

La guida è gratuita e può essere ritirata nei “PUNTI GUIDA” di cui riportiamo l’elenco: ad Abbiate presso la sede dell’Associazione Anziani di villa Centenari, lo studio odontoiatrico “Salute & Sorrisi” p.za Pietro e Paolo 6 e la farmacia “Fior di loto” v.le Marconi 75; alle Ceppine presso la sede del gruppo storico-culturale “quelli delle Ceppine” in via Rossini presso le scuole Rosmini; a Tradate presso la sede delle ACLI in via Salita Pusterla 2, la sede dell’Associazione Anziani di p.za Mazzini, la biblioteca civica Frera in via zara 37, la sede della CGIL via Carducci 32, la sede della CISL c.so Bernacchi 120, Fondazione Velini in via Santo Stefano 39, i servizi sociali del comune di Tradate.