Una legnanese conquista la fascia di “Miss Milano”

Francesca, una legnanese è Miss Milano 2017

È andata a una ragazza di Legnano l’ambita fascia di Miss Milano, gradino intermedio per le bellezze che vogliono provare la “scalata” al titolo di Miss Italia.

Galleria fotografica Francesca, una legnanese è Miss Milano 2017 4 di 8

Il tour di qualificazione al concorso tricolore ha fatto tappa al centro commerciale “Cortelombarda” di Bellinzago Lombardo e proprio in quel contesto Francesca Valenti, legnanese di 18 anni, ha conquistato una delle fasce più prestigiose in vista della fase nazionale.

Il titolo può essere assegnato solo a ragazze nate o residente in provincia di Milano; Francesca è alta 1,80, si è diplomata quest’anno al Liceo Scientifico e nel prossimo settembre si iscriverà alla facoltà di economia e commecio. Ex ballerina di danza classica, la nuova Miss Milano non ha ancora del tutto appeso le scarpette al chiodo e forse un giorno continuerà questa sua passione.

Al secondo posto della selezione per Miss Milano si è piazzata invece Laura Bavelloni, 20enne di Bettolino di Mediglia. Nel corso dell’appuntamento di Bellinzago Lombardo è inoltre stata assegnata la fascia di Miss Web Cortelombarda, titolo quest’ultimo andato ad Alessia Dones, bionda 18enne di Cesate.