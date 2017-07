Una serata a tutto cabaret

Il “Cabrolet” cala il poker di maghi e illusionisti. Venerdì 28 luglio in piazza Libertà andrà in scena il terzo appuntamento con la rassegna promossa dal Distretto urbano del commercio.

(nella foto: l’ultimo appuntamento in piazza Garibaldi, domenica 23, con Stefano Chiodaroli)

Lo spettacolo vedrà alternarsi sul palco Walter Maffei (anche presentatore), Max Bunny, Mago Diego, Ale Bellotto, ancora Max Bunny e infine Maffei, che svestirà i panni del conduttore per indossare quelli dell’artista. «Si tratta del meglio dell’illusionismo a chilometro zero»: così i “fantastici quattro” vengono definiti da Maurizio Castiglioni, presidente degli Amci del Caffè Teatro cui è affidata la direzione artistica della manifestazione.

Inizialmente previsto il 9 luglio e poi rinviato a causa del maltempo, lo spettacolo dal titolo “Illusionismo e comicità” diventa una sorta di “fuori menù” di “Naga Estate 2017”, rassegna che nei mesi di giugno e luglio ha riempito la zona pedonale di eventi (e di pubblico) ogni venerdì sera.

Il “Cabrolet” concluderà la sua programmazione domenica 30 luglio nel cortile di Palazzo Broletto con Alberto Patrucco.

CHI SONO

Walter Maffei ha rappresentato l’Italia ai Campionati del mondo di magia, ha lavorato come mago a Eurodisney e ha partecipante alla trasmissione Masters of Magic di Canale 5. I suoi numeri di illusionismo lasciano a bocca aperte: vedere per non crederci.

Max Bunny, vero nome Massimo Contati, è un cabarettista che attraverso l’arte della magia e dell’improvvisazione riesce ad esprimere al meglio la sua chiave comica. I suoi spettacoli alternano battute, monologhi di cabaret e trucchi magici, per i quali spesso sceglie gli assistenti tra il pubblico.

Mago Diego Come la grande maggioranza dei prestigiatori, approda alla magia con la scatola de “Il Piccolo Mago” avuta in regalo alle scuole elementari. Nel 2003 consegue il diploma di micromagia alla Magic House di Novara. I suoi “numeri” fanno impazzire soprattutto il pubblico più giovane, non a caso gestisce un parco giochi al coperto per bambini.

Ale Bellotto ha vinto il secondo premio al Campionato Italiano di Magia 2017: con il suo “Laboratorio dell’Impossibile”, realizzato dal padre, ha conquistato il palco di Saint Vincent e certamente conquisterà anche il pubblico gallaratese. Ha dato prova delle sue straordinarie abilità durante la conferenza stampa di presentazione della rassegna.