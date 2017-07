Una veglia di preghiera per il ragazzino caduto in bici

Foto varie

Una comunità che spera è forte quando si unisce. E la preghiera, anche per chi non crede, aiuta a superare i momenti difficili, proprio come quando un ragazzino cade dalla bicicletta e resta ferito in gravi condizioni.

Per questo domani sera, domenica 30 luglio, alle 21.00 a Cunardo presso la Cappelletta del San Nazè si terrà un momento di preghiera comunitaria per stare vicini al piccolo e alla sua famiglia.

In caso di pioggia il momento di preghiera si sposterà alla Chiesetta.

Il ragazzo, come si ricorderà, cadde dalla bici due giorni fa, lo scorso 27 luglio lungo la provinciale, battendo violentemente il capo: a soccorrerlo l’elisoccorso che lo trasportò a Varese.

Il giovane era in prognosi riservata e ad oggi si trova sedato per favorire il riassorbimento dell’ematoma.

Facciamo tutti il tifo per lui, che è un piccolo campione.