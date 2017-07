Un’ambulanza in dono per l’ospedale di Cittiglio

varie ospedale di Cittiglio

Un’ambulanza in dono all’ospedale di Cittiglio. Il generoso gesto porta la firma della sig.ra Angela Galli Copreni, recentemente scomparsa, che, lo scorso mese di aprile ha voluto ringraziare il personale che qualche anno fa si era preso cura di lei.

La benefattrice ha dunque donato alla ASST dei Sette Laghi 101.306,00 euro per l’acquisto di un’ambulanza attrezzata.

L’allestimento del mezzo di soccorso è stato seguito nei minimi dettagli dal Dott. Aspesi, Dirigente medico della S.C. Anestesia e Rianimazione B, e dal Sig. Costabile, Coordinatore del Servizio Ambulanze.

Il Presidio del Verbano, adesso, può vantare di un mezzo nuovo e tecnologicamente avanzato che verrà utilizzato prevalentemente per il trasporto dei pazienti che si rivolgono al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cittiglio e che, per la prosecuzione delle cure, devono essere trasportati con la massima urgenza in altri reparti.

La donazione contribuisce al rinnovamento del parco dei mezzi di soccorso attualmente costituito da tre ambulanze.