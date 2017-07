Un’edizione super per Woodoo Festival

Un’edizione super quella che si è conclusa nella notte di ieri a Cassano Magagno. Il Woodoo Festival ha chiuso cinque giorni di eventi con un bilancio positivo, tante presenze e ottima organizzazione.

L’area feste di Via Primo Maggio ha accolto i nomi del panorama musicale italiano più ricercati al momento in uno spazio allestito per accogliere un grande palcoscenico, food truck, area relax e bancarelle.

Circa duemila e cinquecento infatti, le presenze registrate durante ogni serata. «Siamo molto soddisfatti – spiega Alberto Costalunga dell’Associazione Le Officine -. Abbiamo lavorato molto dal punto di vista dell’organizzazione per permettere al pubblico di godersi al meglio lo spazio, evitare code in cassa e all’ingresso. Inoltre, si è creato fin dall’inizio un ottimo rapporto con gli artisti e c’è stata tanta partecipazione da parte del pubblico».

Arrivato alla sua quarta edizione, il festival è un punto di riferimento per gli amanti della buona musica. Quest’anno ha visto una line up formata da Ghali, Zen Circus, Ex-Otago (leggi l’intervista), The Bloody Beetroots, Edda, Canova, Gazzelle, Giorgio Poi e molti altri confermandosi uno degli eventi più gettonati della provincia. «Sono stati giorni intensi che si sono chiusi con una serata magnifica». Ieri sera infatti, in tantissimi hanno cantato sulle note dei Canova (leggi l’intervista) , la band che ha bazzicato i palcoscenici del festival fin dall’inizio della sua carriera.