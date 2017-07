Unet E-Work Busto Arsizio, regular Season inizierà il 14 ottobre

Foto varie di pallavolo

La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha diramato oggi pomeriggio il calendario ufficiale del campionato edizione 2017/18. L’inizio della Regular Season è fissato per il 14 ottobre in occasione dell’anticipo della prima giornata di campionato, mentre l’ultima giornata sarà il 10 marzo.

Per la nuova Unet E-Work Busto Arsizio l’esordio sarà sul campo delle campionesse d’Italia dell’Igor Gorgonzola Novara nel week-end del 15 ottobre, mentre la prima gara casalinga è fissata per domenica 22, quando le farfalle ospiteranno al Palayamamay la neo-promossa Lardini Filottrano. Ultimo match di andata il 17 dicembre contro Scandicci a Busto Arsizio, dove si giocherà anche la prima di ritorno contro la Igor Novara il 26 dicembre.

Ricordiamo che i Play Off Scudetto saranno strutturati su tre turni, con semifinali e finali al meglio delle cinque partite e la Coppa Italia coinvolgerà le prime 8 classificate al termine del girone di andata della Regular Season. Il turno di quarti di finale si svolgerà su andata e ritorno ed eventuale set di spareggio (20-30 dicembre), mentre la Final Four in sede unica si disputerà nel weekend del 17-18 febbraio.

SAB VOLLEY LEGNANO - Un debutto da brividi per le ragazze della SAB, che affronteranno subito una delle storiche “grandi” del volley italiano. L’esordio della SAB Volley Legnano sarà, infatti, domenica 15 ottobre davanti ai suoi tifosi, al PalaBorsani di Castellanza, contro le ragazze della Foppapedretti Bergamo. Il cammino delle Aquile proseguirà, nella seconda giornata, sul campo del Saugella Team Monza domenica 22 ottobre per poi tornare nuovamente sul campo casalingo, contro il Volley Pesaro, domenica 29 ottobre.