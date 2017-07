Università: assegnati i posti per i corsi a numero chiuso

medicina insubria test di ingresso

Sono aperte le iscrizioni ai test d’ammissione per le facoltà a numero chiuso. Con un decreto, il Miur ha stabilito date e posti a disposizione delle diverse università del territorio nazionale.

Oltre 9000 i posti disponibili in Italia per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia: il test si terrà il prossimo 5 settembre alle ore 11 e vedrà la somministrazione di 100 quesiti da svolgere entro sessanta minuti.

Fino alle ore 15 del prossimo 27 luglio, le aspiranti matricole dei corsi a numero programmato potranno iscriversi secondo la procedura indicata nel portale www.universitaly.it. Partecipare al test prevede un costo le cui modalità di pagamento vengono stabilite dall’ateneo dove viene sostenuto. La sede indicata dal candidato come prima preferenza di assegnazione è quella in cui dovrà sostenere la prova.

Le altre prove dei test sono:

Medicina veterinaria 6 settembre

Architettura 7 settembre

Professioni sanitarie 13 settembre

Medicina e chirurgia e odontoiatria in inglese il 14 settembre

Nel dettaglio i posti assegnati ai principali atenei lombardi:

Medicina

Insubria Varese 158 ( 1 riservato extra UE)

Uni Milano 399

Bicocca 103

Cattolica 270

San Raffaele 115

Humanitas solo inglese 36

Uni Pavia 185

Uni Brescia 192

odontoiatria

Insubria Varese 16

Uni Milano 60

Bicocca 20

Cattolica 25

San Raffaele 40

Uni Pavia 20

Uni Brescia 20

professioni sanitarie

infermiere

Insubria Varese 146

Uni Milano 580

Bicocca 239

San Raffaele 74

Uni Pavia 186

Uni Brescia 339

ostetrica

Insubia Varese 16

Uni Milano 39 ( oltre a 15 posti per la specializzazione pediatrica)

Uni Pavia 16

Bicocca 27

Uni Brescia 16

fisioterapia

Insubria Varese 40

Uni Milano 94

Bicocca 48

Humantas 32

San Raffaele 28

Uni Pavia 32

Uni Brescia 81

podologia

Uni Milano 69

Uni Pavia 23

assistenza oftalmologica e ortottica

Uni Milano 12

terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Uni Milano 45

Bicocca 27

Uni Pavia 14

tecnica della riabilitazione psichiatrica

Uni Milano 22

Uni Pavia 13

Uni Brescia 18

igiene dentale

Insubria Varese 23

Uni Milano 47

Bicocca 26

San Raffaele 26

Uni Pavia 14

Uni Brescia 15

tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione

Insubria Varese 8

Uni Milano 13

Uni Pavia 13

Per tutto quanto non specificamente riportato nell’articolo, vi rimandiamo al testo del decreto che potete aprire con questo link http://www.miur.gov.it/documents/20182/530139/Allegati+D.M.+del+28-06-2017+n.+477.pdf/d74d4b13-c701-42e9-aac3-f273fe6a4b5b?version=1.0