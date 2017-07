UYBA Beach Arena Cup, una domenica di volley e divertimenti

generiche uyba

E’ tutto pronto sulla sabbia del Palayamamay per la prima edizione della UYBA Beach Arena Cup, torneo 12 ore di beach volley misto 4×4. Grande il successo già prima di cominciare: l’organizzazione ha dovuto allargare le partecipazioni, da 12 squadre previste, a 14.

Si parte domenica 30 luglio alle 9.30, fino alle 22. Sport, ma non solo: animazione, giochi aperitivo, calcetto balilla, musica da mattina a sera con DJ set, drink and food fin dalla colazione fino al dopo cena con carne alla griglia e panini. In serata concerto degli “Effetto Liga”, super band tributo a Luciano Ligabue.

Foto, video e live sulla pagina evento ufficiale: https://www.faceboo k.com/events/1594176657260248/

La formula:

2 gironi da 7 all’italiana tutti contro tutti: partite su due set a tempo di 9 minuti l’uno.

Le prime 4 di ogni girone accedono ai quarti di finale: da qui partite di 2 set su 3 al 15.

Previste finali anche per il 13o, 11o, 9o posto.

Conclusione con le finali per il 3° posto e 1° posto.

Ingresso gratuito per tutti da viale Gabardi!