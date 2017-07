Van De Sfroos in concerto a Bellizona

Un grande ritorno a Bellinzona quello del cantautore Davide Van De Sfroos che giovedì 3 agosto alle ore 21.00 terrà concerto nella suggestiva Piazza del Sole. L’appuntamento si inserisce in una serie di cinque proposte evento promosse dalla Città di Bellinzona “Estate in città’” che accompagneranno le serate agostane dei Ticinesi e non solo. Considerate le origini lariane dell’artista, sicuramente saranno in molti gli appassionati e visitatori anche da oltre confine. Quella del 3 agosto è l’unica data estiva in Ticino di Davide Van De Sfroos, un appuntamento che segue il maxi concerto da oltre 20milla persone tenutosi a San Siro -Milano- lo scorso 9 giugno.

Davide Van De Sfroos affiancherà la sua voce, fatta di anima e parole legate al Lario (dal dialetto tremezzino laghée) ad alcuni musicisti che con lui hanno intrapreso già in passato un ricercato percorso musicale. In momenti diversi, saliranno sul palco i “Luf”, una band folk-rock nata nel 2000 (d’obbligo citare i brandi “Il Figlio di Guglielmo Tell” e “La Ballata del Cimino) e Maurizio “Gnola” Glielmo con la sua memorabile chitarra blues in grado di dare vita a sonorità e canzoni “cult” come “Pulenta e Galena Fregia” e il tormentone sanremese “Yanez”.

Fun Promotion, organizzatore del concerto di Davide Van De Sfroos, ha scelto EventMore SA per la gestione di tecnica e allestimento di Piazza del Sole e Promoter Melzani per logistica, contatti sponsor e istituzioni. Il progetto è in collaborazione con la Città di Bellinzona.

Per il cantautore, cresciuto sul lago di Como, è forte il legame fin dagli esordi al Canton Ticino. Un felice sodalizio che continua con questo appuntamento di inizio agosto.

Davide Van De Sfroos, 3 agosto 2017 ore 21.00 in Piazza del Sole a Bellinzona.

Prevendita biglietti già disponibile al sito https://biglietteria.ch/?detail=3399

Costo ticket con prevendita CHF 29.00; direttamene in cassa evento dalle ore 19.00 CHF 35.00.

Per il servizio booking: Batevents – info@batevents.com

