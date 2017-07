Varese, arriva Battistello

Andrea Battistello, centrocampista classe 1998 è un nuovo giocatore del Varese.

Il calciatore ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Chatillon, come dimostra la foto con il ds Alessandro Merlin e il socio Edoardo Russo. Per lui anche il primo allenamento in biancorosso nel pomeriggio.

Battistello ha giocato lo scorso anno all’Inveruno, mettendo assieme 30 presenze e 3 reti.