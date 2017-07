Varese avrebbe sette teatri: un libro racconta la storia

Si terrà il prossimo 28 settembre nella Biblioteca Civica di Varese la presentazione del libro di Giovanni Zappalà, «Varese, I teatri mai nati, i teatri mai risorti», Macchione Editore (2017), di grande attualità ed ultimo tassello di una Storia del Teatro a Varese – una trilogia completa ed ideale – con le pubblicazioni di Pietro Macchione «Due secoli di teatro a Varese. 1776 – 1987», Lativa, 1987 e di Bruno Belli «Il Teatro sociale di Varese nell’Ottocento. Attività e funzione culturale», Grafica Europa 2003.

Il volume è già distribuito nelle librerie. Se a Varese i teatri fossero stati tutti realizzati e conservati, oggi ce ne sarebbero almeno sette, da quello Ducale del 1779 all’ultimo di Piazza Repubblica, ancora da edificare. L’autore, introdotto da Bruno Belli, li presenta tutti con dovizia di documenti, scoprendo le cause della loro scomparsa o della loro mancata realizzazione. Con nostalgia e talvolta con arrabbiato rimpianto, in uno stile scorrevole e accattivante, mostra al lettore come la pigra volontà degli amministratori e spesso il disinteresse dei cittadini abbiano impedito alla città di dotarsi o di preservare monumenti teatrali di sicura rilevanza. Immagini e foto d’epoca completano il preciso lavoro di ricerca.

Giovanni Zappalà vive a Varese. Diversi suoi racconti e poesie hanno riscosso lusinghieri successi in svariati concorsi nazionali ed è presente su alcune antologie. Tra le sue pubblicazioni per Macchione Editore si ricorda Varese e Cuvio – Anni ‘40 (2009) e La caserma Garibaldi di Varese (2015). Ha collaborato con alcune opere collettive tra cui Aprile 1944 – Varese sotto le bombe (Pietro Macchione Editore, 2010), Poeti a Varese, Nuova Presenza 3 (Nuova Editrice Magenta, 2014).