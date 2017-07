Varese Calcio, al via la campagna abbonamenti

curva nord varese stadio franco ossola

Domenica 30 luglio (ore 20.30) il Varese esordirà ufficialmente a Pisa per la Tim Cup. Il giorno dopo, lunedì 31 luglio, ci sarà un altro appuntamento da non perdere per i tifosi biancorossi: l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2017-2018.

DOVE ACQUISTARE:

Punti Vendita autorizzati CiaoTickets (Varese Dischi a Varese), circuito online sul sito www.ciaotickets.com e allo stadio nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 20.

DAL 31 LUGLIO AL 6 AGOSTO:

Prelazione abbonati stagione precedente: Per le tribune, vendita aperta esclusivamente a Varese Dischi e allo stadio, previa esibizione abbonamento stagione 2016/17. Per i distinti vendita libera sui 3 canali;

DAL 7 AGOSTO VENDITA APERTA A TUTTI.

TARIFFE: