Varese, la stagione è iniziata. Le parole dei protagonisti

Ha preso il via ufficialmente questa mattina – giovedì 20 – la stagione del Varese Calcio che si è radunato allo stadio di Masnago prima di partire in pullman alla volta di Chatillon, sede del ritiro.

Giornata serena, al “Franco Ossola”, dove ha fatto capolino anche qualche decina di tifosi per applaudire e accompagnare Salvatore Iacolino e la sua truppa. Truppa alla quale manca ancora Hernan Rodolfo Molinari, in procinto di rientrare dall’Argentina («Lo sento ogni giorno, è carichissimo» assicura il ds Merlin) ma in cui è compreso Pietro Tripoli, come ufficializzato mercoledì sera.

«Questa è la mia casa, a Varese è nato mio figlio e con la società ho già parlato più volte - spiega l’ala siciliana – Dalla Lega Pro ho diverse proposte, non lo nego, però se ci fossero le condizioni giuste mi piacerebbe giocare qui. Ho tantissimi ricordi belli e mi fa piacere allenarmi con i biancorossi: vedremo come evolverà la situazione» ha detto Tripoli ai microfoni di VareseNews nel corso della nostra diretta live da Masnago, che potete rivedere qui sotto.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche mister Iacolino, Mattia Rolando, Michele Magrin, Christian Longobardi e Michele Ferri. Quest’ultimo indicato da molti come nuovo capitano: «Se l’allenatore lo vorrà, non ho problemi ad assumere questo incarico – ha sottolineato Ferri – Sono contento della mia conferma: alla fine del campionato scorso ero stato chiaro con Aldo Taddeo e Paolo Basile. Aspettavo una chiamata chiara, sia per un “sì”, sia per un “no”: è arrivato il via libera per la mia permanenza a Varese e ne sono felice. Avrò accanto Bruzzone che lo scorso anno abbiamo trovato da avversario al Borgosesia: i piemontesi furono la miglior difesa del campionato, proveremo a replicare quel risultato».

Michele Magrin e Mattia Rolando hanno già giocato insieme nello Sporting Bellinzago (con loro anche Nicolò Palazzolo) che vinse la Serie D nel 2016. «A me piace creare gioco e muovermi tra gli altri mediani – si è descritto Magrin – Mi trovo bene a fare il vertice arretrato con un centrocampo a rombo, una situazione che potrebbe ripresentarsi con Rolando a completare il quartetto in posizione avanzata». Quest’ultimo, dal canto suo, conferma: «Lo scorso anno mi sono spesso adattato a giocare in fascia, però la mia posizione “classica” è quella dietro alle punte, dove ha intenzione di utilizzarmi Iacolino. Sono stato tra i primi a essere confermato e ciò mi fa piacere, perché la società ha fiducia in me».

Infine quattro chiacchiere con Christian Longobardi, esperto attaccante di classe ’82, come il collega di reparto Molinari. «Troppo stagionati? Non credo, e penso che nel calcio parli sempre il campo. Non va giudicata la carta di identità ma quello che si riesce a fare con il pallone tra i piedi».

VENERDI’ SORTEGGIO

La squadra lavorerà in Val d’Aosta sino a sabato 29 luglio, alloggiando all’hotel Rendez-Vous e allenandosi sul terreno di gioco di Chatillon. Probabilmente mercoledì pomeriggio verrà disputata una partitella in famiglia, anche per preparare l’esordio ufficiale di domenica 30 in Tim Cup. L’avversaria del Varese sarà una formazione di Lega Pro e i biancorossi (una delle 9 società segnalate dalla Lega Dilettanti) saranno impegnati in trasferta: il nome della squadra rivale si conoscerà domani, venerdì, quando sono in programma i sorteggi a partire dalle 15. In base alla località dove si disputerà la partita, sarà stilato il programma per la squadra di Iacolino.